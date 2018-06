"Modello Toti? Non è altro che il centrodestra unito"

Gli strali di Morgillo: "L'unica proposta del governatore è un partito unico con la Lega che si mangia tutto: per consolidare davvero le vittorie bisogna rafforzare la parte non populista della coalizione".

La Spezia - Il Pd perde ovunque perfino nelle roccaforti toscane, i grillini sul territorio non esistono, salvo qualche rara eccezione, e dove si presenta unito e con persone presentabili il centrodestra vince. In Liguria abbiamo assistito dalle regionali del 2015 in poi ad un continuo karakiri della sinistra che ha dato modo al centrodestra di conquistare la Regione e i principali comuni. Si è parlato di modello Toti che altro non è che il centrodestra unito che negli ultimi 20 anni è sempre esistito tranne quando a dividerlo ci hanno pensato i vari alleati di Forza Italia (dalla Lega a Fini passando per Casini). La vittoria di Scajola ad Imperia e le vittorie in comuni capoluogo della Toscana e dell'Umbria dimostrano che il centrodestra vince anche senza il modello del governatore ligure In tale contesto una riflessione particolare merita il caso Imperia dove Claudio Scajola era stato escluso fin dal principio quale possibile candidato a sindaco del centrodestra per volere della Lega e di Toti con la motivazione che l'ex ministro rappresentasse il "vecchio" mentre gli elettori richiedevano il cambiamento ed aria nuova.



Personalmente ritengo che questa motivazione sia un po' sciocca e frutto dell'ipocrisia di chi non avendo esperienza e spessore politico cerca di far crescere una classe dirigente di yes-man e di mediocri per potere primeggiare al meglio.

La morale politica della vittoria di Scajola ad Imperia però è un'altra: gli elettori credono ancora in un centrodestra che non sia monopolizzato da Salvini e basta dargli la giusta opportunità che lo dimostrano. Certo che quando accade come in Liguria, dove tutte le vittorie del centrodestra sono caratterizzate dalla scomparsa di Forza Italia, dove si fa fatica anche a presentare il simbolo o dove il simbolo si mescola con altre sigle, l'elettore sceglie e preferisce la Lega. Nessuno vuole mettere in discussione il merito di chi vince, ma i dirigenti politici soprattutto quelli di alto livello andrebbero giudicati per i risultati che la propria forza politica ottiene alle elezioni. F.I alle comunali di Genova ha preso l'8% a Savona insieme a FDI e lista Toti il 12% come a Spezia mentre nell'ultima vittoria di Sarzana tutti insieme F.I. +FDI + TOTI un misero 7%.



Bastano semplicemente le vittorie anche se sono tutte caratterizzate dall'ascesa della Lega per accorgersi che anche nella Liguria che vince esiste un problema di baricentro politico che è tutto spostato verso il Carroccio? Di fronte a tutto questo l'unica proposta che viene avanzata da parte di Toti è il partito unico di centrodestra che in queste condizioni sarebbe l'annessione di Forza Italia e di Fdi da parte di Salvini. Se si vuole consolidare il successo del centrodestra bisogna rafforzare la parte non populista del centrodestra ma soprattutto prendere atto che di fronte agli elettori siamo tutti utili e nessuno indispensabile. C'è spazio per tutti soprattutto se si è portatori di consenso e di esperienza, una politica dell'inclusione piuttosto che alzare inutili steccati tra persone che la pensano alla solita maniera.