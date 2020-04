"Migranti con cinema e solarium, i nostri concittadini bloccati all'estero"

La Spezia - “Il ministro degli esteri Di Maio e la Farnesina hanno di fatto abbandonato al loro destino gli italiani italiani bloccati all’estero causa Covid-19”. Lo affermano in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli, l'assessore alla sicurezza del Comune della Spezia Gianmarco Medusei, il capogruppo della Lega in consiglio provinciale Alessandro Rosson. I tre esponenti leghisti, ricordano, nei giorni scorsi sono stati “allertati da alcuni concittadini della provincia spezzina bloccati da mesi a Thailandia insieme ad altre centinaia di italiani”, attivandosi “con la Farnesina per verificare le modalità di loro rientro in tempi rapidi”.



“I voli messi a disposizioni dalla Farnesina non sono voli della nostra compagnia di bandiera Alitalia con prezzi contenuti, ma voli charter di una compagnia privata, la Neos, a prezzi anche superiori a quelli del mercato”, osserva Medusei. “Lo conferma la Senatrice Pucciarelli che speiga di essere “stata informata dalla Farnesina che in data 23 aprile la compagnia Neos avrebbe organizzato un volo di rientro con scalo a Milano e prezzo a persona di 800 euro”.

“E’ vergognoso – dichiara Rosson - che una famiglia del mio comune di Bonassola dopo che su indicazione del consolato aveva acquistato tre biglietti per un volo di rimpatrio con compagnia Ethiad, successivamente cancellato e non rimborsato, debba ora acquistare altri tre biglietti al costo di 2.400 euro, prezzo che ritengo esagerato”.



La Sen. Pucciarelli, l’assessore Medusei e consigliere Rosson criticano duramente il lavoro del Ministro degli Esteri Di Maio “che ancora una volta ha dimostrato la sua totale incapacità e impreparazione, scaricando sul privato la gestione della crisi e abbandonando di fatto i nostri connazionali bloccati all’estero. Altri paesi, come la Russia e la Germania, hanno già provveduto a rimpatriare i propri concittadini con voli delle proprie compagnie di bandiera a prezzi di costo (Lufthansa € 80,00 a passeggero, Aerflot $ 100,00). Siamo sorpresi e amareggiati anche dalle parole totalmente inappropriate dell’ufficio consolare in Thailandia che invece di individuare soluzioni adeguate invitava una famiglia di Bonassola bloccata Pukhet da settimane a 'farvi aiutare dai vostri cari in Italia se il costo è troppo alto'. Lo Stato Italiano continua a spendere generosamente centinaia di milioni di euro per accogliere migliaia di migranti dall’Africa, alloggiandoli in strutture alberghiere e navi da crociera con cinema, bar e solarium fornendogli pasti regolari e gratuiti e ogni tipo di assistenza medica e non trova qualche centinaio di migliaia di euro per assistere di nostri concittadini mettendogli a disposizione biglietti aerei per il rimpatrio a prezzo di costo. Questo governo purtroppo si è dimostrato ancora una volta completamente inadeguato”.



