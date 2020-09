"Mi opporrò in ogni modo a ingressi in Forza Italia di personaggi come Cavarra"

La Spezia - Voglio chiarire una volta per tutte, viste le continue indiscrezioni su un avvicinamento di Cavarra alla mia lista. Non ho mai incontrato Cavarra e non ho nemmeno il suo numero di telefono, non sono abituato a rapportarmi con arnesi della politica finiti a sinistra, che cercano uno spazio ad ogni costo e questo ovviamente restando puramente nell’ambito politico. Mi meraviglia che il suo nome venga abbinato a un candidato in lista con me, da sempre cattolico e moderato a quanto ne sapevo, che non capisco cosa abbia da spartire con chi il 7 Giugno 2018 si vantava affermando: “Sono davvero molto contento, quale uno degli ultimi atti del primo mandato, di essere riuscito a firmare l’atto di nascita di un bambino che da oggi è ufficialmente figlio di due papà e che potrà vivere e crescere nella sua famiglia arcobaleno inserita nella nostra comunità, a testimonianza dello spirito e della civiltà di una grande città come la nostra.”

Per non parlare di cosa diceva alla nostra candidata sindaco a Sarzana Cristina Ponzanelli: “Con te i fascisti”.

Mi disturba molto che un nome simile venga accostato alla mia lista e ribadisco che non ho niente a che fare con simili operazioni, che portano soltanto discredito al simbolo di Forza Italia, chi voterà per me ha la certezza che mi opporrò in ogni modo ad ingressi nel partito di personaggi come Cavarra, odiatore professionista nei nostri confronti, politicamente con valori opposti e sbagliati, estinto a sinistra, che cerca di riciclarsi a destra. Mi chiedo ma un briciolo di dignità, anche a livello personale in questo caso, ma come fa a girare per Sarzana, dove urlava di non cedere il feudo rosso ai fascisti!

Io sono fermamente convinto che la famiglia è sacra ed è una soltanto, formata da un padre e una madre! Ovviamente non ho nulla contro gli omosessuali, ma sono fermamente contrario alle adozioni di bambini e alle famiglie arcobaleno, partorite solo dai cervelli rossi. Mamma, papà, le prime parole che si imparano nella vita, altro che genitore uno e due! Sono contrario all’immigrazione di massa e ai porti aperti che vuole, ops forse voleva, gente simil Cavarra.

Ritengo che nella vita si possa anche cambiare idea, ma non sputare sulle proprie idee, come sta facendo Cavarra, evidentemente valevano ben poco, sempre ammesso che ne avesse! Allo stesso modo ritengo allucinante che un moderato accetti di farsi aiutare da personaggi simili! Un minimo di coerenza nella vita non guasterebbe. Credo che questo chiarimento, vista l’importanza di queste elezioni fosse indispensabile e necessario, perché mai in nessun modo il nome di Cenerini venga avvicinato a quello di Cavarra!



Fabio Cenerini,

Candidato Forza Italia alle elezioni regionali