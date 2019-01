"Mi augurano Piazzale Loreto, vuol dire che la strada è giusta"

La Spezia - "Solito fenomeno che mi augura la fine di piazzale Loreto. Vuol dire che la strada è quella giusta. Avanti e pugno duro verso questi vandali e delinquenti". Così l'assessore spezzino alla Sicurezza, Gianmarco Medusei, ha scritto su Facebook condividendo lo screenshot del commento di un utente, dal nome con ogni probabilità fittizio, in cui si scrive che chi "deturpa la città sono Marina militare, Snam, Enel, crociere e porto. Così come decenni fa la Ip. Medusei a Piazzale Loreto". Un commento, con augurio per una fine mussoliniana, relativo al blitz anarchico che ha tinto di rosso parte del centro storico, suscitando reazioni indignate nella politica e nella cittadinanza. Pronta solidarietà al collega di giunta e di partito è arrivata da Lorenzo Brogi: "Loro sono liberi di imbrattare e distruggere beni pubblici e privati, noi non possiamo esprimere il nostro sdegno per certa imbecillità che subito ti condannano a morte. Grazie a Dio siete pochi e codardi, ora e sempre", ha scritto l'assessore al Commercio.