"Meno commissioni e consigli, con Peracchini fa tutto la giunta"

La Spezia - Alla ripresa dei lavori del consiglio comunale andrà verso un chiarimento la vicenda della querelle tra Massimo Caratozzolo e Giulio Guerri sulla collocazione del gruppo dopo che il primo ha abbandonato la maggioranza in disaccordo con il presidente del consiglio comunale, ex collega di lista.

"A settembre la vicenda si sbloccherà - ha annunciato Caratozzolo - perché non ho interesse a proseguire con questa situazione. Andrò nel misto o farò un gruppo nuovo, ma resta il fatto che avevo chiesto a Guerri di spiegare agli attivisti perché vota in accordo con questa maggioranza e con Peracchini. Io, per esempio, mi sono astenuto nell'elezione del presidente della Provincia. Lui invece ha votato Peracchini. E inoltre ha tolto il saluto a molte persone che si sono dette d'accordo con la mia posizione".



Parole dette nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti alcuni di questi attivisti, delusi dal presidente del consiglio comunale. Un incontro richiesto per criticare la gestione della macchina istituzionale, affiancato dalla consigliera del Pd, Dina Nobili.

"Nel 2015 con Federici come sindaco si svolsero 41 consigli comunali, nel 2018 sono stati 30. Si tratta di due anni paragonabili, in quanto ci furono elezioni che bloccarono i lavori del consiglio per un mese. Quattro anni fa vennero discusse 49 mozioni, l'anno scorso 21, mentre le delibere portate in consiglio furono 51 contro 44. Interpellanze e interrogazioni furono rispettivamente 77 e 289 nel 2018 e 110 e 117 nel 2018. Ma il dato peggiore è quello delle commissioni che con l'amministrazione Peracchini sono passate da 211 a 135. In compenso le riunioni di giunta sono cresciute da 53 a 55, e gli atti evasi da sindaco e assessori sono passati da 404 a 517. E' chiaro come i lavori si stiano spostando sempre di più sulla giunta. Ma sono i consiglieri i rappresentanti della città, non gli assessori. C'è stato un evidente calo del lavoro istituzionale e del coinvolgimento del consiglio comunale e delle commissioni. Non voglio dire che Federici sia stato un buon sindaco, ma sottolineare il fatto che questa amministrazione sta facendo peggio".

E secondo Caratozzolo le responsabilità di questi numeri non possono essere addossate a consiglieri poco prolifici "Ho chiesto 70 commissioni, ne sono state effettivamente convocate 42. Tra quelle che non sono mai state fatte ci sono argomenti come il destino dei lavoratori di Call & Call, i lavori Anas nella Galleria di Marinasco, il massacro di alberi di Gaggiola, i chiarimenti sulla vicenda della casa torre di Via Biassa, la centrale Enel e la piazza sospesa (per la quale alla conferenza stampa erano presenti i vertici locali di Italia nostra, critici rispetto al progetto - Ndr). Mentre altre sono state trasferite alla commissione Garanzia e controllo. Ho prodotto 130 richieste di accesso agli atti che hanno portato a 50 solleciti e in 7 casi i documenti non sono stati prodotti o erano incompleti. Su Enel in particolare il progetto mi è stato dato un mese dopo la pubblicazione sul sito del ministero e sto ancora attendendo i carteggi tra il Comune e l'azienda. Il 17 maggio ho chiesto motivazione scritta di questa situazione e, ovviamente, non ho ricevuto alcuna risposta. Pertanto andrò a fare esposto al difensore civico".



"La volontà di non far lavorare le commissioni ma la giunta e gli assessori è evidente. Come presidente della commissione Garanzia e controllo - ha aggiunto Nobili - ho avuto difficoltà nel far presenziare l'assessore Casati sulla vicenda di Teresa la lavoratrice Acam licenziata su sua segnalazione: l'assessore si è sempre negato. Ho proposto di svolgere un consiglio comunale straordinario sui gravi problemi che affliggono il cantiere del nuovo ospedale del Felettino perché la città ha bisogno di una struttura moderna ed efficiente, a maggior ragione visto che la popolazione è sempre più anziana. Provincia e Comune hanno espresso parere favorevole alla variante proposta da Pessina, mentre Ire non ha ancora detto niente. Ma vista la situazione dell'azienda, che ha chiesto il concordato in bianco, dobbiamo dire con forza che i soldi devono restare alla Spezia. I cittadini non credono più nel nuovo ospedale, ma i soldi ci sono ancora".

"Si dica di che morte dobbiamo morire o se possiamo risorgere e si prenda una strada chiara. Non mi interessa di chi è la colpa di questa situazione. Il consiglio ci sembrava un atto dovuto - ha proseguito Caratozzolo - e anche se non lo potremo convocare a inizio agosto, iniziamo a pensare di farlo appena possibile, a inizio settembre. Non allunghiamo ancora i tempi. Se poi, invece, c'è chi, come Fabio Cenerini, lo ritiene inutile... allora andiamo tutti a casa".



A dare manforte alle lamentele di Caratozzolo c'era Franco Arbasetti: "I dati sul mancato coinvolgimento del consiglio sono allarmanti. Eliminandolo dalle decisioni si perde il contatto con i cittadini e con i quartieri della città in cui hanno raccolto le preferenze. Inoltre vedo un Comune che parla di tanti progetti e distogliere l'attenzione dalle priorità, come l'Enel e l'ospedale".

Anna Maria Monteverdi, del comitato Piazza Verdi, ha stigmatizzato l'assenza di un assessore alla Cultura: "Il sindaco ha trattenuto la delega, ma qua non si sa più con chi parlare: da tempo faccio richieste per il Camec o per organizzare mostre, ma non ricevo alcuna risposta. Abbiamo una amministrazione fantasma. E in compenso affidiamo per 12 anni uno spazio come il Centro Allende a una società nata ieri, che non ha lo straccio di un curriculum. Si tratta di una struttura unica e centrale, speriamo resti a disposizione dei cittadini e delle associazioni".

Un tema, quello dell'Allende, che Caratozzolo ha promesso di affrontare al suo ritorno a Palazzo civico.