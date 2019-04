"Melley e Centi dicono il falso su Atc Mp, risparmio è doppio rispetto a passato"

La Spezia - "E’ falso quanto affermato dai consiglieri Melley e Centi sui costi di ATC MP. In epoca del centro sinistra, infatti, il compenso totale dei vertici era di 184.000 euro annui, divisi fra CDA ATC MP, Amministratore Unico ATC, Direttore generale. Solo per fare un esempio, l’Amministratore Unico di ATC spa Peri prendeva da solo circa 35.000 euro annui e il collegio sindacale, da solo, circa 15.000 euro". L'amministrazione comunale replica così a quanto diffuso (vedi qui) di consiglieri di LeAli a Spezia.



"Con la nuova Amministrazione e la nuova struttura di ATC MP spa - si legge ancora -, il risparmio dei cittadini è stato di oltre il doppio. Confrontando i costi, infatti, si è passati da 184.000 euro complessivi annui agli attuali complessivi di 88.000 euro annui, con un risparmio di circa 96.000 euro. Inoltre, attualmente non gravano più sulle spalle dei cittadini il costo dell’Amministratore Unico della vecchia ATC spa, del collegio sindacale del collegio ATC spa e del revisore dei conti.

Sorprende il riferimento dei due consiglieri alla trasparenza, perché gran parte dei suddetti dati siano rilevabili dai siti delle società nella sezione Amministrazione Trasparente, in ossequio alla normativa Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza.

La matematica non è un’opinione, né una questione politica: soprattutto il consigliere Melley dovrebbe saperlo, da ex assessore al Bilancio e alle partecipate in epoca Pagano. Per Pasqua c’è soltanto una novità per gli spezzini: il cambiamento di passo di farli risparmiare partendo dai vertici. Un fatto del tutto inedito, purtroppo, nella storia delle partecipate della nostra Città. Sarebbe il caso, allora, che i consiglieri Melley e Centi provvedessero a verificare le informazioni prima di accusare falsamente l’Amministrazione di poca oculatezza e trasparenza".