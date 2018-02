"Melley contrario al progetto sull'ex Sio, ma era a favore delle Terrazze"

A parlare è Umberto Costantini di La Spezia popolare

La Spezia - E’ paradossale che Melley si lamenti del nuovo centro nell’area ex Sio: proprio lui che ha messo le ali al commercio del centro storico per farlo volare via a favore della costruzione delle Terrazze a discapito dei suoi vicini di negozio, in un momento in cui forse pensava che la sua carriera politica potesse sostituire il suo lavoro.



Come spiegato dalla stessa azienda Talea, in campagna elettorale né il Sindaco né la maggioranza che lo sostiene avevano i documenti di cui siamo in possesso ora che hanno dato alla società - dato da Federici - a febbraio 2017 il diritto a quell’area. E’ chiaro che ora bisogna onorare quell’impegno preso da altri, altrimenti giustamente sarebbe necessario un gravoso risarcimento.



Fra parentesi, il cuor di leone Melley è lo stesso che per votare l’altro giorno l’azzeramento della cementificazione di Valdellora e di Costa di Murlo ha preventivamente chiesto all’avvocato del comune se si poteva essere richiamati al risarcimento.



Qui si parla di un obi: 90 nuovi posti di lavoro, una bonifica ambientale, opere pubbliche. Quindi forse è il caso di informarsi prima di dar fiato alle trombe, altrimenti a forza di volare si finisce come Icaro.



Umberto Costantini, La Spezia popolare