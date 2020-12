"Marola, serve un segnale netto da Comune e Regione"

La Spezia - Ieri la Società popolare di mutuo soccorso di Marola ha ancora una volta posto insieme ai "murati vivi" l'ennesima richiesta di cosa si vuole fare delle aree dell' Arsenale e soprattutto di aprire una progettazione collettiva volta alla bonifica delle aree non utilizzate dell'Arsenale, una definizione del ruolo dello stesso con chiari obiettivi occupazionali rispetto all'utilizzo della struttura militare in un futuro e l'apertura di uno spazio a mare per l'intera comunità di Marola.

I residenti di Marola infatti chiedono solo cose ovvie: un intervento pubblico che chiarisca il destino delle aree del futuro Arsenale militare, la restituzione di quelle non piu' utilizzate alla città della Spezia e soprattutto la completa bonifica delle stesse a carico del Ministero della Difesa.

Marola ha infatti diritto, come qualunque area del mondo, a due cose:

a) non essere considerata una periferia nel senso negativo del termine ovvero come luogo di abbandono e di emarginazione ma piuttosto dovrebbe costituire la porta di accesso alla città con i relativi miglioramenti del decoro e della qualità della vita;

b) l'avvio di un percorso di rigenerazione urbana, che porti all'ascolto e alla acquisizione di progetti e proposte delle associazioni, di comitati e delle persone della zona.

Noi di Europa Verde Liguria ribadiamo il nostro impegno per la bonifica e per la restituzione delle aree utilizzabili dell'arsenale alla città, dando uno spazio dignitoso alla località di Marola ma soprattutto chiediamo un segnale netto di presa di posizione al Comune della Spezia e del circondario oltre alla Regione Liguria, sempre pronte ad apparire sui quotidiani ma sempre prone ai poteri costituiti soprattutto se di natura militare.



Europa verde Liguria