"Marco Mori non è compatibile con il termine socialista"

Le parole della federazione spezzina del Partito socialista italiano.

La Spezia - “Vogliamo ricordare all’Avvocato Marco Mori che i socialisti sono stati tra i promotori della manifestazione contro l’autorizzazione che il Comune della Spezia ha concesso alla presentazione del suo libro edito da Altaforte (che ha affermato di essere fascista e, per questo, allontanato da Torino) e stavano tutti tra i manifestanti con le loro bandiere”. A scrivere e a esprimere il proprio dissenso è la federazione spezzina del Partito socialista italiano che prende le distanze da Marco Mori, autore di “La morte della Repubblica”, edita da Alfaforte e vicina a Casa Pound.

“Marco Mori è personaggio da sempre di centro destra e oggi candidato alle elezioni europee con “Casa Pound” - scrivono in una nota i socialisti - , questo non è assolutamente compatibile con la parola “socialista”, la casa di personaggi come Turati, Nenni, Pertini, Craxi e di tutti quei partigiani socialisti che sono stati torturati e hanno dato la loro vita per combattere il fascismo e conquistare libertà e democrazia per le generazioni future. Dunque dopo lo sfregio all’antifascista Sergio Fregoso da parte del Comune, dall’autore del libro “La morte della Repubblica” è arrivato lo sfregio a tutti i socialisti accomunandosi verbalmente ad una famiglia che ha valori incompatibili con i suoi comportamenti e le sue idee”.