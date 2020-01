"Mancano strategie per la sanità spezzina, parliamone prima della campagna elettorale"

La Spezia - Il tema della sanità spezzina scotta e avrà la febbre altissima quando verrà comunicata ufficialmente la data delle elezioni regionali. Per gli organizzatori di Avanti insieme Alleanza civica Liguria la sanità spezzina non versa in buone condizioni, anzi è al collasso, e quindi ha chiamato all’appello cittadini comuni, associazioni, partiti esponenti della politica e medici. In molti hanno risposto e di fatto lo Urban center si è riempito. Nel corso dell’incontro "Sanità Ligure al collasso: dalle proteste alle proposte" sono intervenuti: Pier Aldo Canessa, Manifesto per la Sanità, Francesco Battistini, consigliere Regionale, Emilio Falco, ex Direttore Chirurgia Spezzina, Nuto Nuti, operatore Sanità, sindacalista Uil Ftp, Arcangelo Merella, coordinatore Ge9esi Alleanza Civica Liguria. Il dibattito è stato moderato Franco Vaira, vicepresidente AvantInsieme, Alleanza Civica Liguria. Tra i presenti anche una rappresentanza di Sinistra italiana.



“Vogliamo ragionare sulla sanità ‘a bocce ferme’ - Riccardo Delucchi coordinatore, Avanti insieme Alleanza civica Liguria -. Questa riunione è per stabilire un contatto anche con i cittadini. Perché è un nostro dovere capire quale sia il reale stato della sanità spezzina. Che è scandaloso. Pensiamo al Felettino e alle strutture correlate. Vogliamo capire come si colloca nel futuro di questa regione. Vogliamo capire perché non sono stati garantiti i livelli minimi di assistenza soprattutto per alcune patologie che necessiterebbero di strutture dedicate che al momento non ci sono. Non ragioniamo solo sulle proteste, vogliamo capire come salvare questa sanità e alla luce di quello che ci siamo detti oggi strutturare delle proposte concrete. Non vogliamo cadere nei campanilismi. Non sappiamo ancora se ci candideremo, la nostra priorità è fare in modo che venga garantita l’assistenza che i cittadini meritano”.

“La sanità spezzina negli ultimi anni si è degradata - ha spiegato Pier Aldo Canessa, Manifesto per la Sanità - è senza risorse. Non ci sono risorse per i medici, gli infermieri, pochi posti letto e manca l’ospedale. Se andiamo avanti così i cittadini potranno fare riferimento solo al Noa di Massa e quindi bisogna muoverci e bisogna pretendere molto di più. Come associazione prenderemo parte ad ogni tavolo in cui verremo invitati. Vogliamo incontrare i cittadini e capire le intenzioni della politica”.

“L’80 per cento del budget della Regione va alla Sanità - ha detto il consigliere regionale Francesco Battistini - sarà dunque un tema portante in campagna elettorale. Ma il punto non è avere un segno su una scheda elettorale. Invece che un’ospedale, dopo tutte le varie vicissitudini legate al Felettino, ci ritroviamo una spianata d fango e ci sono seri problemi organizzativi. Manca una strategia a monte”.