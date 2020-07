"Maggioranza non è in grado di portare avanti consiglio comunale"

La Spezia - "Nella seduta odierna della capigruppo si è palesata la totale incapacità di questa Maggioranza a portare avanti i lavori ordinari del Consiglio Comunale". Lo affermano in una nota i gruppi di opposizione nel consiglio comunale della Spezia. "Già nell’ultima seduta di Consiglio, precisamente quella convocata su Enel - prosegue la nota - , se l’opposizione non fosse stata presente durante la votazione finale dei documenti sarebbe mancato il numero legale. Numero che è la maggioranza stessa a dover garantire. Ma il centrodestra spezzino è da mesi che dimostra di essere diviso ed in perenne conflitto interno. Stiamo assistendo a cambi di casacca, smembramenti, disallinamenti della linea politica, come quelli di Peserico e Frjia sulla centrale a turbogas di Enel. Insomma, arrivano le regionali e gli interessi della città sono secondari rispetto alla ricerca del potere e dell’arrivismo. Questa città merita di più e di meglio"