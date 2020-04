"Ma quale emotività, la Regione comunichi con chiarezza guariti e decessi per territorio"

La Spezia - "I dati dei contagi della Liguria iniziano finalmente a dare il quadro della situazione, ma inspiegabilmente non sono ancora chiari. Non è vero, come si legge in alcuni articoli, che Regione Liguria avrebbe addolcito i dati del contagio per aiutarci a sostenere il carico emotivo di questi giorni. Regione Liguria e Alisa non erano in grado di fornire i dati ai cittadini perché non li avevano e non li fornivano neanche al Ministero della Salute". Così Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena, coordinatori Italia Viva La Spezia, attaccano: "Per settimane hanno inviato al Ministero i dati dei contagi complessivi che avevano registrato, compresi tutti i tamponi processati, solo che di quasi la metà non sapevano indicare l'appartenenza territoriale. I dati in aggiornamento non sono mai stati, nè potevano esserlo, i tamponi in attesa di risultato, dacché erano conteggiati dal Ministero, evidentemente secondo le indicazioni regionali, tra i casi totali di contagio".



Secondo i due esponenti spezzini di Italia Viva Alisa aveva dati di contagi certificati ma non sapeva assegnarli per territorio. "Solo da mercoledì 8 aprile - dopo che il problema è stato sollevato da Italia Viva e anche da diversi quotidiani e solo dopo che Raffaella Paita ha depositato un’interrogazione parlamentare, Alisa è riuscita a distribuire i contagi per territorio. Ma ancora non riesce a essere trasparente come le altre regioni, o forse teme che se inizierà a diffondere i dati correttamente e in modo trasparente ci accorgeremmo di quello che ieri ha rivelato il Sole 24 ore, che in Liguria si muore troppo e che i vertici regionali non mostrano di preoccuparsene o perché non lo sanno o perché non sanno che fare".



E ancora: "Invece di preoccuparsi del nostro umore Regione Liguria comunichi con chiarezza quanti sono anche i casi totali, i guariti e i decessi dall'inizio dell'epidemia divisi per territorio, se ne è a conoscenza. Invece che del nostro patema d'animo si preoccupi di implementare i tamponi e somministrare test sierologici a chiunque lavori nelle attività essenziali, operatori sanitari e no; si preoccupi della nostra salute, presente e futura, iniziando da subito a individuare gli ospedali che nei mesi a venire ospiteranno malati covid e quelli in cui nella prossima convivenza con il virus potremo usare in sicurezza per curare le malattie comuni, senza continuare a sporcare ogni luogo di cura in cui trovi posti liberi. Glielo chiediamo Presidente Toti perché da settimane era necessario estendere nei fatti e non a parole i controlli diagnostici e perché sin d’ora abbiamo bisogno di cure ordinarie e ne avremo ancora necessità in futuro e a tutto questo questo occorre pensare ora e già siamo in ritardo".