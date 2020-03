"Ma quale Almirante, intitoliamo una via a Marco Pannella"

La Spezia - Non sprecheremo troppe parole sulla desolante proposta di intitolare una via o una piazza all’antisemita e antidemocratico Giorgio Almirante.

Paradossalmente neanche ci interessa partecipare al dibattito storico sulle sue “eroiche” imprese durante la repubblica di Salo’ (come se bastasse non aver mai fatto fucilare nessuno per meritarsi una targa).

Vogliamo piuttosto avanzare una proposta alla commissione toponomastica del Comune della Spezia. Cioè l’intitolazione di una via a Marco Pannella.

Vista l’attualità di alcune sue storiche battaglie, ad esempio sulla giustizia (si veda il lacerante dibattito sulla prescrizione), sulla democrazia rappresentativa (il rimandato, a data da destinarsi, referendum sul taglio dei parlamentari) e soprattutto sui diritti civili non ultimo sul diritto ad abortire (superfluo ricordare le ultime sconsiderate dichiarazioni di Salvini), riteniamo giusto che la nostra città riconosca il valore di questo grande politico.

A Pannella tutti riconobbero sempre la coerenza, la dirittura morale e la capacità di mettersi in gioco anche fisicamente per difendere i diritti degli italiani.

Memorabile il suo Intervento alla Spezia per le elezioni europee di alcuni anni fa. In una affollatissima sala Dante, Marco Pannella parlò per cinque ore riuscendo a non nominare mai la candidata radicale!

Per tutti questi motivi avanziamo questa proposta nella speranza che, al di là delle legittime differenze politiche e culturali, si renda finalmente omaggio a questo gigante della storia repubblicana.



Diego Del Prato, coordinatore del gruppo Più Europa più La Spezia