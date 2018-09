"Ma le multe bastano a coprire i costi del personale extra large?"

Loriano Isolabella ricorda la sua esperienza in Atc negli anni Ottanta: "Ci accorgemmo che era più conveniente fare periodicamente controlli a livello statistico e non sanzionatorio".

La Spezia - "Ho sempre avuto la propensione ad utilizzare il mezzo pubblico per un duplice ragione: un tempo per motivi professionali in quanto ricoprivo l’incarico di dirigente-capo servizi amministrativo dell’attuale Atc spa, con le sue trasformazioni avvenute nel tempo, con l’intento di valutare allora la gestione del servizio pubblico oggi per esigenze mie di natura sanitaria. Ho sempre ritenuto che il trasporto pubblico soffrisse di una certa percentuale di evasione parziale o totale, ma dopo aver assunto lì incarico dirigenziale presso l’Atc, ad insaputa dell’utenza, provai a chiamare due controllori disponibili, in giornate non predeterminate, mi accorsi invece che in quegli anni la percentuale di evasione era assai modesta.



E’ opportuno precisare che il controllo dei documenti di viaggio non è poi compito dei controllori che si occupano principalmente del regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico di persone come gli orari e la turnificazione. L’azienda ritenendo appunto che i controllori dovessero occuparsi di altro,verso la metà degli anni Ottanta, avendo soppresso i bigliettai per ridurre i costi del trasporto, ovvero il viaggio degli automezzi con due dipendenti, diede vita ai verificatori di viaggio, utilizzando per lo più personale giudicato non idoneo al servizio di guida.

Del resto in quel tempo, parlo degli ultimi anni del secolo scorso, in particolare nelle ore serali di intenso traffico nelle linee di collegamento con Lerici e Porto Venere, i verificatori incontravano difficoltà, ad effettuare i controlli sui mezzi pubblici da soli, per un giustificato timore di reazioni da parte del viaggiatore trovato privo di documenti di viaggio per cui anche la soluzione lavorativa congiuntamente a due persone non sempre era molto gradita.



Nella ricerca di realizzare sempre maggiori economie nella gestione del trasporto pubblico per la riduzione di fondi prima dello Stato e poi della Regione, le amministrazioni locali di quel tempo fecero scelte coraggiose riducendo sempre di più i costi del personale. Nel 1979 quando ho assunto l’incarico, a seguito di vincitore di selezione pubblica, nell’allora azienda trasporti consortile, i dipendenti erano più di settecento se si vuole considerare che veniva effettuato anche il trasporto marittimo ed il noleggio da rimessa attraverso una società collegata e di proprietà del consorzio: Intur spa.

Solo negli anni 1980, 1981 e 1982 quando lo Stato, attraverso il Ministero degli Interni, veniva effettuando il risanamento delle disavanzi dei Comuni, Province e delle loro aziende tpl - cosiddetto a piè di lista - vi fu un momento di recupero di tutte le perdite aziendali, apparenti e nascoste, mettendo le singole realtà aziendali in grado di riorganizzarsi e migliorare il servizio.

Il consorzio dell’Atc fu l’azienda, insieme ad altre due realtà, che fece meglio tesoro di tali benefici erogati dall’Amministrazione Centrale dello Stato. Così almeno ci riferi l’allora direttore della finanza pubblica del Ministero degli Interni (professor Giuncato) in occasione di un incontro riservato al Ministero degli Interni con la personale presenza e del sindaco della Spezia di quel periodo.



Oggi vi è qualcuno che parla di rimettere i bigliettai a vendere i biglietti sugli autobus, disconoscendo che vi sono strumenti più efficaci elettronici di controllo. Vorrei precisare che nei periodi citati, in rapporto alla evasione statisticamente certificata, risultava più conveniente fare periodicamente controlli a livello statistico e non sanzionatorio che impiegare personale appositamente dedicato. Nell'estate non ancora conclusa avendo viaggiato per Lerici e Porto Venere nel periodo estivo, nelle ore pomeridiane ed in quelle notturne, ho con piacere riscontrato continui controlli sui documenti di viaggio ho avuto modo di constatare che per effettuare l’attività di controllo dei documenti di viaggio sui mezzi pubblici vengono impiegati simultaneamente due dipendenti dell’Atc e due dipendenti di società di vigilanza di Genova, la domanda da porre se l’importo delle sanzioni rilevate e riscosse ai trasgressori risulterà sufficiente a coprire i costi del personale impiegato.



E’ bene considerare che mediamente risulta difficile recuperare non più del 30% di quanto sanzionato, in quanto ogni azione coatta giudiziaria diviene inutile sia per irreperibilità che per mancanza di disponibilità del contravvenuto. La conseguenza di tutto ciò non può di certo essere quella prospettata dal sindaco, già illustre ed autorevole rappresentante del mondo del lavoro e cultore della “dottrina sociale”: vendiamo tutto ai privati oppure scarichiamo gli oneri tagliando ulteriormente i servizi nella Val di Vara".





Loriano Isolabella

capo gruppo della minoranza del Comune di Carro