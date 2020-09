La Spezia - "Leggiamo le estrenazioni del professor Centi in merito alle problematiche che la scuola sta vivendo per la sua prossima apertura e l'ansia delle famiglie e ci chiediamo: ma dove vive quest'uomo? Ma Centi si documenta oppure sale in cattedra senza sapere di cosa sta parlando?" Intervengono così Alessio Binetti e Barbara Ratti, candidati al consiglio regionale per Fratelli d' Italia, che poi proseguono: "Ma è possibile che tutta Italia ha preso coscienza dell'inadeguatezza del ministro Azzolina tranne chi nella scuola, vivendoci, dovrebbe rendersene conto per primo e denunciarne apertamente gli errori? Ma li ha visti i banchi a rotelle che stanno arrivando nelle scuole che gli operatori stessi stanno definendo come una vergogna? Possibile che il professor Centi non si renda conto che le problematiche relative al trasporto bus siano state risolte dal governo disponendo che i ragazzi possano essere ritenuti congiunti invece che mettere a disposizione risorse economiche in favore del trasporto pubblico che, proprio per le condizioni sanitarie, deve effettuare il servizio con numero di passeggeri ridotti e quindi non raggiungere un punto di pareggio con la tariffazione?



E ancora: "E' possibile che il professor Centi invece di attaccare chi sta gestendo con le poche risorse a disposizione le problematiche enormi della sicurezza strutturale delle scuole spezzine, sempre dimenticata dalle amministrazioni precedenti, altro non faccia che seminare ulteriore panico? Ma provia a rassicurare le famiglie, magari consigliando gli insegnanti a fare tamponi preventivi a tutela degli studenti? Sì è possibile visto che invece dell'educatore fa il candidato cercando di rastrellare in qualsiasi modo voti per una coalizione che risulta perdente ancor prima del 20 e 21 settembre.