"M5S non si è ancora ripreso dalla batosta elettorale e prende un'altra cantonata"

La Spezia - "Il Movimento 5 stelle ancora non si è ripreso dalla batosta elettorale delle europee e delle amministrative e riprende un’altra cantonata con l’interrogazione sulla rotazione della dirigenza. Cambiare la macchina comunale non è uno scherzo, eppure l’attuale amministrazione fin dal primo giorno lo ha posto come grande obiettivo e anche il consiglio comunale, infatti, aveva approvato il 5 novembre scorso un ordine del giorno in merito: un percorso che ha portato ad una delibera a marzo sulla nuova organizzazione del Comune. I criteri che hanno ispirato una riorganizzazione degli uffici sono di maggiore funzionalità, efficienza, efficacia, economicità e flessibilità. Inoltre, la Giunta ha proceduto sulla base di un nuovo organigramma a definire un nuovo apparato dirigenziale e ad attribuire nuovi incarichi, affiancandola a misure anticorruttive di accentramento e di scomposizione di alcuni processi ad alto rischio. L’assetto approvato da Federici nel 2017 aveva determinato una confusione di ruoli. La Giunta Peracchini, invece, per rispondere con maggiore celerità e efficienza ai bisogni dei cittadini, perché questo è il vero obiettivo, ha adottato un sistema di direzioni a cascata, controllate da un sistema di coordinamento e sovrintendenza. Un percorso che non è finito qui ma che, a differenza del passato e dei discorsi a perdere del Movimento 5 stelle, è iniziato subito all’insegna di una risposta sempre più efficiente al cittadino. Forse il movimento 5 stelle più che preoccuparsi della riorganizzazione dell’ente, cosa che stiamo già facendo, dovrebbe pensare alla riorganizzazione del loro partito che nel giro di un anno ha perso migliaia di voti e che sempre meno rappresenta i cittadini italiani e soprattutto quelli spezzini."



Maria Grazi Frijia, Fratelli d'Italia