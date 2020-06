"Locali in passeggiata, idea suggestiva. L'amministrazione pensi a un progetto equilibrato"

La Spezia - Non vorremmo che con la scusa dell’emergenza l’Amministrazione impostasse delle iniziative che, seppur suggestive, poi assumessero il carattere della permanenza e creassero cosi effetti collaterali dannosi alle attività ed alla città.

Ci riferiamo all’idea dell’amministrazione, su input di alcune attività, di allestire su Passeggiata Morin una serie di stand che verrebbero occupati da alcuni locali del centro, spostando cosi una parte della “movida” sul lungomare.

Un’idea come dicevamo suggestiva. Ma che può portarsi dietro dei problemi se costruita ed attuata con la frettolosità che si percepisce nell’aria.

Innanzitutto, ci è parso di capire che la proposta venne avanzata da alcuni per evitare di assistere alla limitazione sulle aperture dei locali nelle ore notturne. Il sindaco ha però emanato l’ordinanza di chiusura anticipata, ed ora, portando avanti anche l’ipotesi di Passeggiata Morin applicherebbe le limitazioni anche in quella zona, snaturando cosi la prima proposta.

Emerge poi la volontà di emanare un bando per permettere l’occupazione di spazi e stand, i cui costi saranno a carico dei privati. Ecco dunque il primo neo: chi ha la disponibilità economica si fa avanti. Chi non riesce rimane fuori.

In un momento di difficoltà economica come quella che le attività stanno attraversando sarebbe veramente una scorrettezza. Si andrebbero ad offrire delle opportunità quando non tutti avrebbero le capacità di spesa o la sicurezza di poter affrontare un investimento.

Vediamo poi nell’operazione un pericolo: quello di provocare lo spostamento in massa di una grossa fetta dei giovani, e di diminuire la presenza sulle zone oggi abitualmente frequentate. Proprio quelle cui si è creata dopo tanto tempo un’offerta che ha permesso alla città la svolta.

Spezia ha attraversato e sta attraversando un rilancio proprio perché tanti imprenditori hanno concretizzato l’idea di fornire le vie del centro di locali, diventati in poco tempo luogo di ritrovo non solo durante le sere estive, ma anche nei weekend invernali.

Cambiare di colpo tutto rischia di far prendere la strada verso una regressione della zona del centro rispetto alle condizioni odierne. Una regressione che avrebbe effetti e causerebbe difficoltà anche alle stesse attività dei locali.

Se la giustificazione della celerità è quella di un miglior controllo sul rispetto delle diposizioni antiCovid, crediamo che il problema non si risolva semplicemente spostando il fenomeno in un altro luogo.

Attenzione però. L’idea di rendere vitale il lungomare della città è sicuramente da sposare e da approfondire. Siamo quelli che durante gli anni di governo cittadino, insieme ad alcuni locali, permisero Boss, trasformando il Centro Allende in qualcosa che la città apprezzò tantissimo. Siamo quelli per primi diedero vita a sperimentazioni di locali aperti su Passeggiata Morin con De Terminal – esperienza positiva, poi interrotta da chi governa invece oggi.

Pensiamo però che non siano le risposte frettolose dettate dalle emergenze contingenti quelle che debbano muovere gli spiriti intorno a progetti di questo calibro. Il tema – che peraltro nel dibattito cittadino non spunta fuori per la prima volta – merita una visione strategica, un confronto con il settore, studi approfonditi. In modo da restituire un progetto che sintetizzi la salvaguardia di quello che ha permesso alla città di svoltare (ossia la presenza di un centro storico vivo durante le ore serali), con delle idee nuove. Un progetto che integri la rete dell’offerta, mantenga un equilibrio che porti beneficio a tutti. Non che si limiti a duplicare quello che già c’è, creando così divisioni ed il rischio di impoverimento di esperienze dal successo consolidato e meritevoli di salvaguardia.



Gruppo consigliare Partito democratico