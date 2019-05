"Liguria Popolare oltre appartenenze partitiche, al centro interesse collettività"

I consiglieri Costa e Pisani a margine degli Stati generali del Civico: "Grande successo, oltre cinquecento persone".

La Spezia - Questa mattina al Teatro Civico della Spezia si sono svolti gli Stati Generali di Liguria Popolare. "E' stato un grande successo di pubblico e di partecipazione all’evento in quanto nella sala erano presenti oltre 500 persone – fanno sapere i Consiglieri Regionali di “Liguria Popolare”, Presidente Andrea Costa e Capogruppo Gabriele Pisani –. Il fatto che il convegno abbia ricevuto così tante adesioni rappresenta un enorme motivo di orgoglio e soddisfazione perché significa che il nostro modo di fare politica nell’interesse e cercando di soddisfare i bisogni dei cittadini è stato riconosciuto e apprezzato. La forza dei moderati è sempre maggiore e ottiene un ottimo riscontro da parte delle persone che percepiscono quanto il contatto e l’interazione con le esigenze territoriali e sociali sia sentita e messa in atto da parte del nostro gruppo. Questi risultati eccezionali ci motivano e spronano sempre più a proseguire nel cammino condiviso che abbiamo intrapreso per migliorare le condizioni di vita attuali. Il nostro impegno è quello di portare un impegno concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini. Questo percorso è aperto a tutti gli amici che vogliono contribuire al continuo miglioramento mettendosi a disposizione per il raggiungimento del bene collettivo. Il movimento di Liguria Popolare vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Ringraziamo di cuore tutti coloro che oggi hanno partecipato alla nostra iniziativa e hanno condiviso le idee, i valori e il sentire comune che appartiene ai moderati”.