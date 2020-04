"Lieti di aver sollecitato Lega, la sicurezza dei lavoratori però è priorità"

La Spezia - "Liete di avere colpito nel segno e che la Lega si accorga che la sua amministrazione non si occupa di un tema tema essenziale, la sicurezza dei cittadini, siano essi consumatori, siano essi lavoratori". Sono le parole di Federica Pecunia capogruppo di Italia viva in Comune alla Spezia che risponde ai consiglieri di maggioranza della Lega.

"Ai primi che frequentano in maggior numero la grande distribuzione abbiamo richiesto fossero destinate le mascherine chirurgiche in possesso del Comune, necessità che pare convincere anche il consigliere leghista Rosson in provincia, ma non la Lega in Comune a Spezia - scrive Pecunia -. Per i lavoratori abbiamo chiesto - e insistiamo - che il Comune si attivi per facilitare, in accordo con le aziende, la somministrazione su base volontaria dei test sierologici al fine di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Sono responsabilità che tocca assumere se si governa una città, come stanno facendo sindaci e amministrazioni di qualunque colore ma che hanno a cuore i loro territori".