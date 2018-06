"Legge di iniziativa Popolare per la scuola della Costituzione", raccolta firme in Piazza Beverini

La Spezia - "La legge "Buona Scuola" approvata durante il governo Renzi ha costituito il colpo finale inferto all'istruzione pubblica: senza prevedere nessuna forma o prospettiva di rifinanziamento al mondo dei saperi, ha al contrario proseguito nella logica privatistica dei governi tecnici e di centrodestra". Lo mettono nero su bianco in una nota i gruppi promotori della raccolta firme per la "Legge di Iniziativa Popolare per la scuola della Costituzione" che si terrà dalle 17 alle 19 in Piazza Beverini. Aderiscono: Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Possibile, Arci, Flc Cgil, Libertà e giustizia.

In una nota si legge: "La scuola perde la sua funzione costituzionale di strumento collettivo di crescita ed emancipazione sociale e diventa sempre più un'azienda governata da logiche di mercato : l'introduzione della figura del preside-manager con poteri illimitati, la previsione dello school bonus evidentemente a favore delle scuole private (che continuano a essere finanziate a discapito delle scuole pubbliche) e l' alternanza scuola-lavoro obbligatoria sono solo alcuni degli elementi caratterizzanti una riforma che stravolge il senso proprio della scuola e dell'istruzione rispetto alla sua funzione costituzionale".



"La riduzione degli spazi della democrazia - prosegue la nota -, con uno svuotamento delle funzioni degli organi di rappresentanza, rappresentano il corollario di una deriva verso cui non possiamo rimanere fermi. Nasce così la "Legge di Iniziativa Popolare per la scuola della Costituzione" un progetto collettivo che vuole riaffermare i principi fondanti dell'istruzione: una scuola pubblica, laica e plurale che torni ad essere il motore della crescita sociale, che rimetta al centro il protagonismo e i bisogni di studenti e docenti e che si opponga alla logica aziendalistica che nulla c'entra col ruolo della scuola nella nostra società".