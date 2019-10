“Le sinistre preferiscono dividersi sull’ospedale perché hanno la coscienza sporca”

La Spezia - “Alla fine di un consiglio comunale fiume le sinistre hanno rifiutato di condividere una posizione unitaria sulla costruzione del nuovo ospedale Felettino pur di non assumersi le responsabilità politiche che hanno portato ai risultati oggettivamente fallimentari sulla vicenda". A seguito del consiglio comunale di ieri il sindaco Pierluigi Peracchini commenta: "Si è partiti con la disponibilità da parte della maggioranza di trovare un accordo unitario su un documento finalizzato al bene degli spezzini e al rilancio della sanità spezzina partendo dalla realizzazione nel più breve tempo possibile del nuovo ospedale Felettino. Ma le sinistre non hanno avuto il coraggio di mettere di fronte alle proprie responsabilità l’Ati formata dalla società Pessina e da Coopservice che ha vinto l’appalto integrato fatto durante la campagna elettorale regionale dalla Giunta Burlando nel 2015. Ieri sera le sinistre hanno perso un’occasione, ma ancora una volta si dimostra la diversità fra chi ha capacità, responsabilità, serietà e visione, cioè la nostra maggioranza, e chi scappa dinnanzi alla verità e alle proprie responsabilità".



Peracchini se la prende con l'opposizione: "Tutti sanno che negli ultimi cinquant’anni la sanità è stata amministrata dalla sinistre ma, durante il consiglio, la minoranza ha preferito la demagogia distorcendo la realtà sull’iter di questo appalto il cui contratto, giuridicamente vincolante, è stato firmato da Arcangelo Marella per conto di IRE e da Asl5 il 21 maggio 2015. Il cantiere, una volta approvato il progetto esecutivo, è stato consegnato ad agosto 2016 e da lì in poi è iniziata la trafila delle varianti proposte dalla stessa Pessina al proprio progetto: prima l’ipotesi di variante sulle fondazioni che è stata bocciata, poi la variante della paratia approvata che ancora oggi non ha superato il collaudo e la variante sulle fondazioni bocciata in nove mesi. Oltre a ciò, la Pessina non ha ripresentato la fideiussione obbligatoria per legge che era stata emessa da una società ora in liquidazione, non ha restituito gli oltre 5 milioni di acconto percepiti in più rispetto ai lavori fatti e non ha ottemperato agli ordini della realizzazione dei lavori non eseguiti. Un grave vulnus che tutti, oggettivamente, avrebbero dovuto riconoscere ma che invece qualcuno ha preferito non ammettere".



Infine l'elenco dei propositi contenuti nell'ordine del giorno e nella mozione firmata da tutti i gruppi di maggioranza, a partire da da Forza Italia, passando per Cambiamo!, Fratelli d’Italia, Lega, Spezia Vince, La Spezia Popolare e Giulio Guerri Per la nostra Città con Giulio Guerri: "L'amministrazione interverrà intervenire su Ire per proporre una diffida immediata di ripresa dei lavori nei confronti dell’Ati Pessina-Coopservice e, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento o qualunque altro motivo, a chiedere immediatamente alla Regione di stanziare le risorse economiche necessarie e riappaltare immediatamente il progetto approvato". Nel documento firmato si chiede "un impegno esplicito da parte di Regione per il mantenimento delle specialistiche in essere presso gli ospedali della Provincia spezzina e un piano sanitario provinciale per gestire la fase transitoria fino alla consegna del nuovo ospedale con pieno utilizzo di tutte le strutture sanitarie esistenti".