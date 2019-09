"Le nuove dotazioni sono per difendere i nostri agenti costantemente aggrediti"

La Spezia - L’assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei opposizioni in merito all'introduzione di drony, body cam e bastoni telescopici per gli agenti della Polizia locale. Elementi, questi che per l'opposizione rappresenterebbero uno spreco di denaro pubblico. Non è tardata la risposta dell'assessore che in una nosta scrive: "Le risorse a cui si riferiscono le opposizioni sono fondi regionali, nessun euro del Comune della Spezia. Noi abbiamo semplicemente partecipato ad un bando. Oltretutto abbiamo coinvolto anche i comuni Portovenere e Riccò del Golfo che si sono dimostrati disponibili, sempre come previsto dal bando. Siamo convinti che oltre alla prevenzione sociale sia necessario diffondere una cultura sulla sicurezza, che ci sono controlli e che chi sbaglia paga. Purtroppo l'atteggiamento politico della sinistra ci ha portato ad una situazione di insicurezza diffusa e un senso di impunità. Rimediare ad anni di immobilismo sulla sicurezza, anni in cui i cittadini sono rimasti inascoltati, è impresa ardua ma ci stiamo provando. Le body cam ed i distanziatori sono strumenti per tutelare i nostri agenti: vogliamo fare il massimo anche per la loro incolumità. La videosorveglianza si sta rivelando sul territorio un efficace strumento nelle indagini delle forze dell'ordine, e stiamo cercando di mettere loro a disposizione strumenti di sorveglianza mobile così da utilizzarli in base alle esigenze ed alle segnalazioni dei cittadini. Stiamo andando incontro alle richieste dei cittadini costruendo una vera e propria sicurezza partecipata. Ringraziamo la Regione per la possibilità che ha dato ai comuni che vogliono più sicurezza. Ricordate che la videosorveglianza era un punto fondamentale del nostro programma elettorale e lo stiamo facendo. Ci hanno votato e facciamo quello che I cittadini ci chiedono.”