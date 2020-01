"Le mie non sono fake news. La mia fonte? Il sito del Comune"

La Spezia - Signor Sindaco, le mie sono fake news?

Pensi, sono andata sul sito del Comune e alla voce atti consiliari c’è l’ordine del giorno del 1 ottobre 2018, che lei ha votato (è giustamente il primo nome), in cui era scritto che il Consiglio Comunale della Spezia impegna il Sindaco a “richiedere la permanenza di Enel con eventuali tecnologie non inquinanti come l’utilizzo del gas”.

Ecco, sono abituata a leggere i documenti prima di pubblicarli.

Spero che ritiri le parole e mi chieda scusa per quanto detto nei confronti della mia persona perché io bugie non ne dico!

Il Consigliere Comunale PD



Dina Nobili