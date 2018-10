"Le demolizioni navali non inquinano l'aria della città"

I rilevamenti di Arpal non hanno portato alla luce nessuna variazione della qualità dell'aria durante le lavorazioni di questi anni. Colonna: "Un solo picco, erano gli arsenalotti in coda per entrare alla base navale".

La Spezia - "Mi assumo tutte le responsabilità sul disguido di questa mattina. Questione di inesperienza". Marco Tarabugi smaltisce in apertura di Commissione Ambiente il giallo mattutino del rinvio e della successiva conferma dell'appuntamento di questo pomeriggio. Si era mossa Federica Pecunia presso il segretario per evitare che l'incontro per fare il punto sul tema delle demolizioni navali non andasse a data da destinarsi. E così pochi giorni dopo la questione Enel va in scena un altro focus sulla questione ambiente. A chiederlo sia il M5S e Spezia Bene Comune che il consigliere Massimo Caratozzolo con due interpellanze separate.



Quali implicazioni sull'aria che si respira attorno ai bacini? "Le demolizioni non hanno impatto", assicura la dottoressa Fabrizia Colonna di Arpal dopo aver esposto la campagna di rilevazioni effettuate negli ultimi tre anni, un periodo in cui sono finite sotto i ferri almeno un paio di vecchie fregate della Marina militare. "Il vento prevalente alla Spezia una brezza marina che spira verso la città. Contando questo abbiamo posizionato un rilevatore all'angolo tra viale Amendola e viale Garibaldi, poi spostato solo di pochi metri perché sulla strada erano in corso alcuni lavori".



La campagna é stata ripetuta nel 2016, nel 2017 e quest'anno. "La quantità di inquinanti gassosi e di metalli che abbiamo riscontrato é abbastanza costante, con alcune particolarità.

I livelli più alti di monossido di azoto li abbiamo per esempio rilevati nella prima campagna. Il tipo di inquinante, per sue caratteristiche, ci faceva capire che la fonte di inquinamento doveva essere vicina. Perché quel picco? Abbiamo ricostruito che i dipendenti della base navale avevano l'abitudine di entrare da Porta Arsenale invece di fare il giro che sarebbe stato corretto. Finivano per fare la coda proprio in quel punto e generare i picchi che abbiamo osservato. L'impatto era insomma quello del traffico veicolare e non legato alle demolizioni". Caratozzolo ha annunciato una richiesta d'atti per poter avere contezza del tipo di rifiuti generati durante le demolizioni e la loro fine.