"La sinistra si vergogni e chieda scusa a Peracchini"

La Spezia - "Esprimo la più completa vicinanza mia, del mio gruppo e di Forza Italia al nostro sindaco Pierluigi Peracchini, che si è comportato con la massima serietà come sempre e che sta subendo uno scandaloso attacco di una becera sinistra". Lo dichiara Fabio Cenerini, capogruppo Lista Toti - Forza Italia nel consiglio comunale della Spezia. "I soliti comunisti antidemocratici - prosegue - che non accettano i disastri elettorali che collezionano nelle urne. Affermano che il fascismo è un crimine! Giusto esattamente come lo è il comunismo! Quindi se è un crimine e Casapound è un partito fascista, il Pd non se ne è accorto per cinque lunghi anni quando era al governo? Ha lasciato che Casapound partecipasse a ogni tornata elettorale e ora fanno gli indignati per l’uso di una sala! Una sola parola per voi! Vergogna!".