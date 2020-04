"La sanità ligure non riesce a stare in piedi. E non è certo colpa del personale"

La Spezia - "L'analisi della Corte dei Conti regionale pubblicata oggi ha finalmente chiarito a quali responsabilità va ricondotta la difficoltà del servizio sanitario regionale e negli ospedali liguri". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

"In particolare - continua - vengono evidenziati una serie di aspetti gravissimi. 1) 'Sforamento della spesa farmaceutica, superiore del 14,5%'. È esattamente quanto denunciamo da tempo, a partire dalla decisione di abbandonare la distribuzione diretta e di passare a quella in nome e per conto da parte delle farmacie; 2) L’aumento delle fughe ('dal 2017 al 2018 i costi sono aumentati da 34 a 53 milioni'), come chiara conseguenza di una drammatica incapacità di garantire i servizi nella nostra Regione; 3) I dati complessivi collocano la Liguria nella parte bassa della classifica delle regioni del Nord e per il saldo della mobilità extra regionale addirittura tra gli ultimi posti tra le Regioni a statuto ordinario; 4) La nostra Regione è all’ultimo posto per i livelli essenziali di assistenza tra le regioni del Nord; 5) I cittadini liguri sono chiamati a concorrere alla spesa sanitaria (ticket) almeno per il 9% in più rispetto alle altre regioni. Cioè pagano di più. Questo desolante quadro porta a chiarire per quali motivi, nonostante le grandi capacità dei nostri medici, operatori e infermieri, la nostra sanità non riesca a stare in piedi. Tutto ciò è reso visibile dalla gestione dell’emergenza Covid che ha visto strutture impreparate all’accoglienza, scarsi controlli, tamponi persi, test sierologici in ritardo, persone abbandonate a casa".



"Come si può vedere, qui non c’è alcun giudizio politico: siamo di fronte a un elenco impietoso di cifre e fatti. Un’evidenza di cui, prima o poi, Toti e Viale dovranno rispondere ai liguri. Un’evidenza che, forse, a un certo punto, deve essere stata chiara anche a loro, tant’è che da Erzelli a Bordighera, da Albenga a Cairo, hanno cominciato a pronunciare ossessivamente sempre la stessa parola: 'privati'. Ma dopo cinque anni anche questa è rimasta appunto una vuota parola", conclude Paita.