"La politica rimanga lontana dai campanili. Sono antifascista e trovo intollerabile questa situazione"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sceglie i social per esprimere solidarietà al primo cittadino spezzino.

La Spezia - "La politica dovrebbe stare lontana dai campanili. Le provocazioni di parte ancora di più. Il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini ha rispettato regole e leggi: in democrazia anche le idee che non condividiamo profondamente devono trovare spazio". Sono le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che interviene in difesa del sindaco Pier Luigi Peracchini in merito al suo post (vedi QUI). Anche il governatore della Liguria sceglie i social per esprimere la sua opinione e lo fa allegando allo scritto un'immagine nella quale è assieme al primo cittadino spezzino.



"Se qualcuno commette un reato - scrive Toti - , allora devono intervenire i magistrati, non i parroci. Men che meno i nostalgici di certa sinistra che, avendo esaurito le idee anni fa, rimpiangono i propri privilegi cercando di nobilitarli con un ipocrita antifascismo. Io sono antifascista e trovo intollerabile tutto questo".