“La direzione generale di Crédit Agricole rimarrà alla Spezia”

Il sindaco Peracchini al termine dell'incontro con i parlamentari del territorio e i vertici di Crédit Agricole e Carispezia

La Spezia - Questa sera a Palazzo Civico si è tenuto un incontro promosso dal sindaco Pierluigi Peracchini che ha coinvolto i parlamentari spezzini Manuela Gagliardi, Lorenzo Viviani, Brando Benifei e Raffaella Paita, il presidente della Provincia Giorgio Cozzani e con il vice direttore generale di Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini, presidente di Carispezia Andrea Corradino, il presidente della Fondazione Carispezia Matteo Melley e il direttore generale della Fondazione Carispezia Vittorio Bracco.



“Con grande soddisfazione di tutti abbiamo incontrato il gruppo dirigente di un gruppo economico finanziario solido e serio quale è Crédit Agricole – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – una consapevolezza che ci rincuora e che rappresenta un valore aggiunto non solo per il territorio ma anche per i dipendenti del gruppo. E’ una bella notizia che la direzione regionale rimanga con sede nella nostra città, un’opportunità importante di crescita e occasione di impegno da parte di tutti. La storia di Carispezia deve rimanere garanzia per il futuro, per questo cercheremo di avere un colloquio costante con la dirigenza di Crédit Agricole affinché il nostro territorio rimanga sempre protagonista nella storia bancaria del gruppo. Ora incontreremo le parti sindacali per rassicurarle sulle prospettive future. Ringrazio i vertici di Crédit Agricole Italia, di Carispezia e della Fondazione Carispezia e tutti i parlamentari del nostro territorio che hanno raccolto immediatamente il mio invito a condividere un percorso insieme”