“La differenza fra la nostra delibera e la proposta delle opposizioni è abissale"

La Spezia - “La differenza fra la delibera adottata oggi dalla mia giunta e la proposta delle opposizioni sta tutta in una parola: futuro. La proposta dell’opposizione è circoscritta esclusivamente alla semplice modalità di produzione di energia, senza alcuno sguardo di prospettiva futura su quelle aree. La delibera di Giunta invece va ben oltre, perché da oggi in poi non solo in quelle aree Enel non potrà più produrre energia con il carbone, ma per la prima volta nella storia della nostra città, Enel dovrà confrontarsi con il Comune della Spezia per quanto riguarda il futuro di quelle aree e tutte le decisioni che vorrà prendere su quelle aree". A breve giro di posta il sindaco della città Pierluigi Peracchini replica alle opposizioni e aggiunge: "Enel non ha più carta bianca, e dovrà presentare una pianificazione e una programmazione urbanistica precisa con chiari vincoli, inquadrata nel nostro assetto urbanistico che, grazie alla variante, ricomprende anche la Valutazione Ambientale Strategica. Le partite urbanistiche dovranno obbligatoriamente coinvolgere il Comune: dopo cinquant’anni, Enel ha finito di giocare da sola. Con questa delibera, io credo, c’è quello scatto di reni sulla questione Enel che la città aspettava da decenni. Dopo essere riusciti ad ottenere da Enel la dismissione dell’uso del carbone al 2021, oggi abbiamo fatto un altro passo avanti inquadrando quelle aree di Enel in una prospettiva futura e li obblighiamo a non produrre mai più energia con i carboni fossili e soprattutto a guardare, insieme alla città, al futuro. Un futuro, quello della Spezia, che deve essere finalizzato esclusivamente alla valorizzazione dell’area e alle migliori opportunità".