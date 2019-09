"La destra regionale rinvia la scelta sul destino dell'Enel al dopo elezioni"

La Spezia - "La decisione di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), come la ripresa di un'azione di pianificazione urbanistica dell'area Enel nel levante cittadino, assieme ad un rilancio o meglio ad serio avvio di indagini sull'incidenza dell'uso di combustibili fossili, carbone o metano, sulla salute dei cittadini, sono tutte azioni preliminari a sostegno o, al contrario, di diniego sulle scelte da compiersi per assentire o vietare la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a Melara. Sono di per sé iniziative dovute e razionali". Lo scrivono in una nota i coordinatori di Articolo 1, Mdp Moreno Veschi e Sandro Bertagna che proseguono: "Ma esse non incidono più di tanto sulla decisione finale: si o no alla nuova centrale Enel. Potrebbero anche aiutare una decisione saggia ed attesa dalle popolazioni locali, ma non sono determinanti a favore del no".

Per Bertagna e Veschi: "La VIA rileverebbe innanzitutto che ci sarebbe contrasto con la destinazione urbanistica, qualora il Consiglio Comunale abbia quantomeno adottato un Piano d'area, o altra variante urbanistica che vi escluda la permanenza di una centrale a combustibili fossili. Ma questa, ancorché preliminare, è solo una delle tante osservazioni che compongono la V.I.A, neppure insuperabile ricordando che proprio la legge sull'autorizzazione delle centrali elettriche prevede che: “Qualora le opere di cui al comma 1 ( costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ndr) comportino variazioni degli strumenti urbanistici il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.” Non si sfugge pertanto dalla valutazione che l'attuale Giunta Regionale, d'intesa o assieme a quella comunale, si siano attivate per prendere tempo, circa due anni, soprattutto utili per doppiare le prossime scadenze elettorali regionali, la prossima primavera, e comunali alla Spezia, nella primavera successiva".



"Dopodiché - proseguono e concludono -, liberi tutti a fare le scelte contro l'orientamento dei cittadini essendo a tutti noto il favore esplicito di Toti, Giampedrone ed altri, anche localmente, all'intesa con Enel. Ci pare sia questa la loro logica ed il senso delle loro decisioni tese soprattutto a prendere tempo. Ma non è detto che tale politica del rinvio si riveli infine a loro favore. Sia perché il prevedibile e futuro assenso della Regione non vincolerebbe in tal senso il parere del nuovo Governo. Lo vincolerebbe solo la contrarietà della Regione Liguria a fare la nuova centrale. Ma soprattutto saranno decisivi gli orientamenti degli elettori alle prossime elezioni regionali che potrebbero questa volta far ritornare all'opposizione chi ancora oggi governa malissimo la Regione Liguria in ogni suo campo di attività".