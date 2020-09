"La città non potrà mai dimenticare Luigi Salvati, persona distinta e perbene"

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini esprime il cordoglio a nome di tutta la Città per la scomparsa di Luigi Salvati. “Vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze per la scomparsa di Luigi Salvati, indiscusso protagonista del Porto spezzino. La Città non potrà mai dimenticare la sua memoria perché in qualità di Segretario Generale, gestì la delicatissima trasformazione dell’Azienda dei Mezzi Meccanici in Autoritá Portuale. Una persona distinta e perbene che ha sempre avuto a cuore il bene della sua città. Alla famiglia e a tutta la comunità portuale vanno il nostro pensiero e il nostro cordoglio“.