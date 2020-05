"La città del futuro è nelle mani dei cittadini"

La Spezia - Se la mutevolezza della politica fosse scandita nella ridda settimanale dei sondaggi ci sarebbe da divertirsi a mettere in fila oscillazioni, percentuali e cambi d'umore. E il motivo è presto detto: è venuta a mancare la visione a lunga gittata, la prospettiva che fa andare oltre il consenso immediato che brucia e si consuma veloce come un fiammifero. La sfida de "La Piazza Comune", l'associazione che da oltre un anno si è messa in testa di supplire alla carenza della politica, è quella più difficile ed affascinante, certamente degna di nota: diventare protagonisti e ridefinire una volta per tutto il concetto di comunità o quel che è rimasto. L'occasione per rifocalizzare lo sguardo, coronavirus a parte, è la situazione attuale con la Regione Liguria chiamata a votare entro il 2020, con il presidente uscente Giovanni Toti ricandidato e un centrosinistra che ancora deve esprimere il proprio "giocatore" oltreché una sua fisionomia credibile in ottica alleanze, a sinistra, e soprattutto con il Movimento Cinque Stelle. Milo Campagni, presidente dell'associazione che non ha mai smesso di "lavorare" anche durante la pandemia con una serie di appuntamenti virtuali che hanno caratterizzato quella necessità di formazione che è poi alla base dell'idea.



Nel manifesto fondativo vi definite "un gruppo di persone con provenienze lavorative, sociali, politiche e culturali

diverse con in comune un grande amore per la città, il Golfo, i borghi di costa e di collina. E il mare come tratto distintivo". Qual'è il motivo di questa voglia di fare qualcosa insieme?

"Viviamo e vorremmo ancora vivere qui. E parlo anche di chi fiscamente è al momento lontano ma vorrebbe prima o poi tornare. Molti di noi hanno scelto questa città anche quando non era così facile restare. Oggi, quasi in direzione ostinata e contraria, vogliamo riaffermare le ragioni di un’appartenenza geografica che è anche culturale. E vogliamo una città viva, che pulsi di passione e curiosità, che si apra al nuovo senza dimenticare le proprie radici. Perché sono queste le ragioni dell’essere e sentirsi comunità".



Piazza comune come luogo orizzontale e non verticistico, luogo popolare che accolga contributi e sappia produrre sintesi. Oggi si va dalla parte opposta, come farete a coinvolgere la sonnolenta maggioranza silenziosa?

"Bisogna rieudcarsi a guardare oltre il quotidiano e darsi dei punti fermi: ambiente, energie rinnovabili, economia circolare sono per noi elementi valoriali e cui ispirarsi. Lo faremo discutendo collegialmente ma soprattutto presentando proposte concrete, generando azioni, fornendo servizi.



Che anno è stato?

"Un percorso basato su temi veri, anche con la dovuta visione perché essere visionari è un pregio, non un difetto). Un viaggio che non ha previsto "reclutamenti di massa" o qualche capobastone che porta le sue truppe nell'associazione, la tipica logica delle mosse elettorali. Abbiamo fatto invece esattamente il contrario e ad ogni iniziativa ha corrisposto qualche nuova adesione, hanno aderito cittadini sulla base di un interesse specifico ad un tema. Da subito abbiamo interessato e coinvolto un centinaio di persone, poi il corso di formazione politica ci ha fatto compiere un salto di qualità. Investire sui giovani, contribuire a costruire la nuova classe dirigente è la scommessa. A loro ho raccontato le parole di Vecchioni "noi ci siamo fatti il culo, tocca a voi mostrare i denti". Hanno capito, ora ascoltano Vecchioni e, soprattutto, mostrano i denti".



Primi risultati tangibili?

"Innanzitutto non ci ha interrotto la pandemia e far interessare, per 4 mesi, ragazzi di 20 anni è stata la certificazione che siamo sulla strada giusta. La mia fortuna è essere padre di due figli ventenni, con loro imparo ogni giorno, sono allenato. Ecco la selezione della nuova classe dirigente crea una prima differenza tra noi e gli altri. Si può pensare ad un impegno civico senza poi chiedere una poltrona in cambio? Si può contribuire ad una selezione seria della classe dirigente senza pensare che l'unico elemento in curriculum sia "mi manda un amico"? Si può guardare al futuro ascoltando progetti e non i cognomi che li presentano?"



Che cosa si sente di dire ai partiti?

"Non siamo un istituto di ricerca ma sono certo, dopo questo primo anno di attività, che se la politica sottostima la voglia di partecipazione a percorsi seri e traparenti, commette un errore imperdonibile. La partita vera non è quale schieramento prenderà più voti ma se chi amministra si può permettere una pecentuale di cittadinanza attiva troppo basso. E' vero che te la menano in pochi, ma quando succede fanno troppo rumore. Ecco perchè adesso vogliamo navigare in mare aperto: la scomessa è riporatre tanti cittadini alla partecipazione, condivisione del futuro della proprià città. Anzi, della propria comunità. Perchè si può essere città ma non comunità. E la sfida vera è questa".



Avete lanciato dieci tavoli tematici, giusto per fare capire dove volete guardare. Come funzioneranno?

"Sono dieci temi su cui proporre regole d'ingaggio chiare, semplici, trasparenti: chiunque voglia partecipa, elabora, discute. Nascono entro settembre proposte condivise. Da li parte parte un nuovo viaggio, quello che ci porterà a presentarle a interlocutori preposti, nella speranza che siano all'altezza delle proposte. Sono proposte di prospettive ma il futuro è adesso e serve prendere la direzione giusta. A coordinare i tavoli tutte figure profilate, eccellenti".



Dieci tavoli, dieci slogan. Ce li dice?

"Primo fra tutti: nella mia città c'è solidarietà, inclusione, attenzione agli ultimi perché siamo una comunità. Secondo tema: nella mia città la salute è priorità quotidiana e la sanità pubblica viene prima di tutto. Terzo punto: nella mia città i bambini sono felici perché l'infanzia è priorità. Al quarto l'idea e il dialogo di bellezza arte e cultura come parte del DNA della città. Quinto tema: nella mia città siamo tutti collegati, la tecnologia che fa bene: wifi free e internet per tutti. Sesto punto: nella mia città c'è il bello della periferia (Università, start up, incubatori industriali per non dover emigrare). Settimo tema: nella mia città si pensa oggi all’economia circolare, quindi lavoro nuovo, buono e sostenibile. Ottavo punto: nella mia città il turismo è una economia sostenibile perché il futuro passa anche da qui. Al nono punto il concetto di muoversi liberi e muoversi tutti: nella mia città la mobilità è green e i luoghi non hanno barriere. E al decimo pensiamo ci debba essere l'assunto che in una città di mare si fa il bagno: quindi sì, nella mia città il mare è balneabile".



Fughiamo dubbi a chi, ragionevolmente ne avesse: Milo Campagni, candidato sindaco della Spezia?

"No, io ho a cuore la politica perchè ha riempito la mia giovane vita. Quando ho smesso di fare l'assessore sono tornato al mio lavoro (che per fortuna mai avevo interrotto) e nulla chiedo alla politica se non che essa torni normale, semplice, utile, strumento per la soluzione dei problemi. Ora vivo spesso lontano da Spezia, sono direttore new business e strategy di un'azienda di comunicazione e pubbliicità a Bologna. La città ha bisogno di un nuovo sogno di cui innamorarsi, voglio contribuire a renderlo visibile questo sogno. E poi scusa, opinione personale: mai in questa città non c'è mai stato un sindaco donna: visto che vogliamo cambiare linguaggi e stili ecco, mi sembra il momento giusto per una donna sindaco. La prima".



E, sempre come opinione personale, una figura come quella di Maurizio Mannoni ce la vedrebbe?

"Non mi esprimo, lui è figura di prestigio ma noi della Piazza Comune stiamo facendo un percorso opposto: credo che la città non abbia bisogno di un nome famoso su cui creare un cartello. La città ha bosogno che i suoi cittadini tornino ad innamorarsi del futuro della città. Un nome, coerente, naturale, verrà poi".



E invece per la prossima tornata elettorale, che opinione ha?

"Credo che il centrosinistra abbia fatto tutto quello che poteva fare per non vincere le elezioni".