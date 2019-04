"La camera iperbarica per gli spezzini tornerà disponibile a luglio"

La denuncia di Juri Michelucci in Regione per il Partito democratico.

La Spezia - "Riaprirà ai pazienti civili il primo luglio prossimo la camera iperbarica del Comando Subacqueo Incursori della Spezia, la cui convenzione con l'Asl 5 era stata sospesa nelle scorse settimane". A renderlo noto è il consigliere regionale Juri Michelucci del Partito democratico che in una nota scrive: "Lo ha rivelato questa mattina l'assessore alla Sanità Sonia Viale, a seguito di una mia interrogazione. Una buona notizia, vista l'importanza di questo tipo di servizio per la cittadinanza. Dal 2016 – anno in cui la camera di decompressione del Comando Subacqueo Incursori si era resa disponibile per la prima volta ai pazienti civili grazie a una convenzione stipulata con l'Asl 5 – sono stati effettuati oltre mille trattamenti individuali di ossigenoterapia. Da quando la convenzione è stata sospesa, però, i pazienti sono stati costretti a spostarsi a Genova, con evidenti disagi. Oggi, per fortuna, è arrivata la notizia che il servizio riprenderà fra tre mesi. Spero che dal primo luglio arrivi una risposta anche a chi, dopo la sospensione con la convenzione con la camera iperbarica di Massa, oggi è finito in lista d'attesa a Genova e potrà usufruire di quel servizio solo a dicembre".