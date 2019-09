"La Spezia plastic free", la mozione parte dall'opposizione

La Spezia - I gruppi consiliari di opposizione LeAli A Spezia, Pd, Partito socialista, Spezia Bene Comune, Spezia bella forte ed unita, Per la nostra città, Movimento Cinque Stelle, presenteranno in Consiglio Comunale di lunedi 30 settembre la mozione “La Spezia Plastic Free”, per impegnare l'Amministrazione comunale a promuovere ed adottare buone pratiche a favore dell'ambiente.



La mozione impegna l'amministrazione a fare propria la dichiarazione di emergenza climatica con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute del nostro territorio a educare e orientare i cittadini verso modelli di consumo sostenibili; sostenere l’iniziativa “La Spezia Plastic Free”, attraverso la distribuzione di strumenti ricaricabili per contrastare concretamente l’uso delle plastiche; istituire punti di erogazione gratuita per l’acqua in prossimità degli Istituti scolastici; a predisporre iniziative per la riduzione delle emissioni e per l'introduzione di energie rinnovabili al fine di incentivare il risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, della mobilità, negli edifici pubblici di propria competenza.



“Per un contrasto efficace all’inquinamento ambientale, politica ed imprese dovrebbero optare per il modello dell’economia circolare- dice Roberto Centi, LeAli a spezia - adottando politiche radicali per rendere le attività umane sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale, affinchè l’innovazione tecnologica sia a beneficio della collettività, per tutelare i lavoratori, i soggetti deboli e per arrestare lo sfruttamento delle risorse oltre i limiti naturali di rigenerazione arrivando alla completa de-carbonizzazione delle fonti di energia a favore di quelle rinnovabili.”



Conclude Centi: “Alcuni istituti scolastici, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico hanno perseguito la promozione di una sensibilità educativa-formativa, con i propri studenti, orientata alla sostenibilità ambientale; l’I.S.S. “Einaudi-Chiodo”, ha adottato la distribuzione di “borraccette termiche ricaribili”, totalmente gratuite per gli studenti iscritti al primo anno. Sono esempi da seguire. La scuola è il luogo in cui l’azione educativa può svolgersi in modo articolato, profondo ed efficace.”