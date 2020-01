"La Spezia deve uscire dalla schiavitù, la politica è sorda"

La Spezia - Europa verde guarda alle regionali chiamando all'appello tutte le associazioni ambientaliste spezzine, i comitati e i semplici cittadini. Lo fa discutendo, nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta nel pomeriggio allo Urban center, delle tematiche "roventi" che riguardano il territorio provinciale: dismissione Enel, biodigestore, Masterplan e Panigaglia.

Quattro temi al centro della discussione e una vena 'provocatoria' dal pubblico di uno storico ambientalista Pietro Lazzagna che ha chiesto: "Perché non ci sono più i Verdi? Il movimento ambientalista è stato cannibalizzato. E se non troviamo l'assassino siamo punti e a capo".

Ad aprire i lavori è stato Arturo Fortunati che ha esordito da un concetto semplice: "La Spezia per anni è sta una città piena di bandierine rosse per la pericolosità dei suoi siti. Non siamo padroni di vivere in modo dignitoso nel territorio. Abbiamo Enel, abbiamo avuto l'area Ip. Tante piccole fabbriche e altre grandi che hanno fatto danni. Non riusciamo a capire perché questa città non possa cambiare e uscire dalla schiavitù energetica prima di tutto".

Da dove vuole ripartire "Europa Verde" lo hanno spiegato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli e il portavoce provinciale Andrea Germi.

"Abbiamo a cuore - ha detto Germi - il recupero del rapporto con le persone. La salvaguardia dell'ecosistema è nel pensiero di molti e mi ha riempito di soddisfazione vedere tutti per le strade della città in difesa della città, ma dobbiamo affrontare un dato di fatto: la politica fa sempre ciò che vuole. Anche recentemente abbiamo chiesto che su temi come quello del Masterplan della Palmaria venissero aperte le segrete stanze. La classe politica dimostra di essere sorda e va avanti per la sua strada. In questo ragionamento rientra anche il biodigestore. Su Enel poi il territorio ha subito troppo e non ha potuto rispondere. Se poi pensiamo al Parco di Montemarcello Magra noi ci siamo appellati più volte alla difesa del territorio e la nostra porposta si concentra con la realizzazione di un Parco nazionale che possa abbracciare tutto il terrtorio. Una realtà fragile che va difesa. Così potremmo liberarci di tantissimi problemi".



Per il coordinatore nazionale Bonelli: "C'è tanta ipocrisia nel panorama politico dal centro destra al centro sinistra per la difesa dell'ambiente. Cito soltanto l'esempio di Toti. Ha ricevuto i giovani di Friday For a Future e poi ha firmato per la declassificazioni delle aree protette e tagliato 500 ettari di parco. Pensiamo alla speculazione del territorio che porterà il masterplan: viene stravolto un gioiello ambientale. Abbiamo la necessità, per questo Paese, di costruire una posizione culturale e la consapevolezza politica per difendere l'ambiente".



A prendere parola poi anche i portavoce del gruppo "Palmaria sì Masterplan no" che ha definito il piano della Regione "Scellerato". "Noi ci siamo mossi in tutti i campi coinvolgendo più persone e associazioni possibili passando anche dal Palio del Golfo, abbiamo scritto all'Unesco. Il 24 gennaio vi invitiamo a manifestare con noi perché si terrà la fima per il passaggio degli immobili dell'isola. Noi non lo accettiamo e serve una vera alleanza tra noi".

Gabriele Moretti del Comitato Sarzana che Botta si è concentrato sui temi del biodigestore: "Viene barattata la salute dei cittadini per pochi spiccioli. Non possiamo accettare che la Val di Magra diventi la pattumiera di Genova e del Tigullio. L'unica soluzione è tornare al compostaggio. Nessun politico ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta e cercare di fermare quanto sta accadendo".



Tra gli interventi anche quello di Stefano Sarti di Legambiente: "Il 27 gennaio saremo a Roma per avere coscienza del cronoprogramma della dismissione della centrale a carbone. Per noi sarà fondamentale chiarire il punto sulle 'falle energetiche' non possiamo anche solo prendere in considerazione l'ipotesi che per compensarle verrà riattivata la centrale. Noi ci batteremo per fare in modo che si trovino altre soluzioni".