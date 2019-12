"La Regione ha enormi responsabilità sul disastro sanitario attuale"

La Spezia - “L’assessore alla sanità Viale e il presidente Toti , di fronte allo sfascio della sanità, con i pazienti oncologici genovesi costretti a emigrare per fare la radioterapia, continuano a dare la colpa a chi governava prima". Lo scrive in una nota la parlamentare di Italia Viva Raffaella Paita che prosegue: "Poi affermano che la responsabilità sia tutta del manager. Una domanda semplice, chi lo ha nominato? La risposta è altrettanto semplice: loro! In passato sono stati acquistati con regolarità gli acceleratori lineari, perché tutti conoscono la loro vita media e sanno che dopo un certo periodo si guastano periodicamente. Invece in 4 anni e mezzo questa giunta non ne ha acquistato nemmeno uno. Avete una enorme responsabilità per il disastro sanitario compiuto nei vostri anni di governo. E la retorica del va tutto bene si sta dileguando di fronte alla realtà delle vostre politiche che purtroppo colpiscono proprio i più deboli”.