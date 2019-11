"La Provincia della Spezia non paga e Genova deve tagliare le corse"

La Spezia - "Il servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Città Metropolitana di Genova comprende tutti i Comuni della provincia genovese, ma anche alcuni Comuni della provincia della Spezia (Bonassola, Carro, Deiva Marina, Framura, Levanto, Maissana, Varese Ligure) e il Comune di Urbe in provincia di Savona. I Comuni di Bonassola, Carro, Deiva Marina, Framura, Levanto, Maissana e Varese Ligure, versano regolarmente ad ATP le quote annuali di loro spettanza per la copertura dei circa 25.000 Km assicurati per il servizio di trasporto pubblico". Lo ricorda in una nota Alessandro Puggioni, consigliere regionale Lega Nord Liguria - Salvini.



"Invece - segnala l'esponente leghista -, risulta che la Provincia della Spezia dal 2016 abbia smesso di corrispondere alla Città Metropolitana di Genova la quota di sua spettanza, pari a € 56.000 annui, nonostante numerosi solleciti. Tale situazione, a causa dei ripetuti inadempimenti della provincia della Spezia, ha quindi creato un disavanzo di bilancio di oltre 150mila euro alla Città Metropolitana di Genova, nonostante la regolare corresponsione del dovuto da parte dei Comuni del Tigullio Orientale. Di conseguenza, Città Metropolitana dovrebbe, dal 1° gennaio 2020, a ragione degli inadempimenti della Provincia della Spezia, operare un taglio alle corse assicurate da ATP nel bacino di percorrenza del Tigullio Orientale, che serve gli incolpevoli Comuni di Bonassola, Carro, Deiva Marina, Framura, Levanto, Maissana e Varese Ligure, mettendo di conseguenza in atto un piano di rientro riguardante i lavoratori di ATP che operano in quel territorio".



"Stante la gravità della situazione che si andrebbe a creare per i cittadini residenti nei Comuni spezzini serviti da ATP, ho presentato un’interrogazione in Regione Liguria per sapere quali iniziative si possono assumere per assicurare la continuità del servizio di TPL ai Comuni interessati e tutelare i lavoratori di ATP eventualmente coinvolti nel piano di rientro”, conclude Puggioni.