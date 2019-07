"La Lombardia guida anche in Asl5"

La Spezia - "Nel nostro sistema sanitario regionale ancora un direttore generale in arrivo dalla Lombardia.

Anche una parte considerevole della maggioranza, con Matteo Rosso, circa un anno fa, aveva sollevato il tema: in Liguria da quando la Lega è al governo sembrano non esserci più le competenze giuste per assolvere a ruoli dirigenziali. In ASL5 il dopo Conti sarà affidato ad una lombarda (QUI). La linea moderata di Toti e Giampedrone si piega ancora una volta allo strapotere leghista". Lo dichiara Francesco Battistini, consigliere regionale Italia in Comune.



"Il vecchio direttore generale, l’unico in Regione, a non essere stato scelto dall’Assessore Viale ha sempre dichiarato di non avere l’agibilità decisionale necessaria. Inoltre chi avrebbe dovuto garantire la sua autonomia, l’Assessore Giampedrone, che lo scelse a guida di ASL5, non è mai stato in grado di farlo. A questo si aggiunga il delicato caso del Commissario straordinario di A.Li.Sa, il lombardo Walter Locatelli che, non potendo, per Legge, ricoprire il ruolo di Direttore Generale della super ASL ligure, dal 2016, viene rinnovato di anno in anno quale Commissario.

L’assurdità di commissariare a tempo indeterminato una nuova azienda è fin troppo chiara e pare dettata dalla precisa volontà di aggirare le regole. Ne discuteremo in Aula visto che sulla vicenda presenteremo una interrogazione", conclude Battistini.