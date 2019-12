"La Liguria non è fragile per il consumo del suolo"

La Spezia - Consumo del suolo al centro del dibattito di PiùEuropa La Spezia. Anche con differenti sfumature tra i vari esponenti del gruppo. “Non credo che il territorio ligure sia fragile per il consumo di suolo, forse solo in piccola parte – afferma l'ex coordinatore Giacomo Paladini, ideatore del progetto Scenari urbani -. In Liguria è fragile per sua natura. Oggi sono aumentate le piogge e quindi ci sono normalmente frane e smottamenti. Si deve costruire in modo più sicuro. Si continuano a sciorinare elenchi di numeri e percentuali sul consumo di suolo come se il suolo fosse gas, gasolio o carbone ma il consumo di suolo non è irreversibile, per dire, si usano parole come fagocitare che significa mangiare, io direi piuttosto masticare, ma senza ingoiare. Negli anni Settanta si costruiva tanto e male ma ci guadagnavano tutti, ora il giocattolo si è rotto, quindi tutti contro tutti, all’italiana. Nel frattempo però crollano autostrade, ponti, scuole, ospedali, opere d’arte e muoiono persone esattamente come se fossimo in guerra. Oggi vedo più importante una battaglia contro i combustibili fossili che sul suolo. Inoltre ci dovremmo concentrare sulle strutture e specialmente sulle infrastrutture pubbliche, che sono l’asse portante dell’economia”.



“Sembra che la Liguria sia solo un territorio pieno di cemento – aggiunge Diego Del Prato, già assessore, coordinatore di PiùEuropa - ma in realtà è una delle regioni con più alta percentuale di boschi, tanta costa, mare e sole. Concentriamoci su quello che serve, che va migliorato. Noi vogliamo fare buona politica, fare le cose giuste e corrette a ogni costo e a tutti i costi”. E Matteo Valle sottolinea la virtuosa possibilità costituita dalla “demolizione di edifici inutili, ingombranti e pericolosi che producono CO2 come dieci autobus, trasferimento degli indici di edificabilità, solo dove serve, con la conseguente costruzione di manufatti intelligenti e totalmente sostenibili”, sposando la causa del “buon uso del suolo. Ma è necessario che in alcune città, come Genova, si intervenga nel miglior modo possibile per permettere ai corsi d'acqua di raggiungere il mare senza ogni volta distruggere mezza città”.