"L'inquinamento viene da auto e riscaldamenti prima che dalle crociere"

La Spezia - "Fin dal suo insediamento, l’Amministrazione Peracchini si è concentrata sul tema dell’inquinamento e dell’impatto ambientale delle navi da crociera sul territorio. L’inquinamento è stato continuamente monitorato da un gruppo tecnico che ha operato in sinergia fra tutti gli enti e istituzioni competenti: Comune, Provincia, ADSP Mar Ligure orientale, Capitaneria di Porto, Arpal e ASL 5". Con una nota, l'amministrazione comunale fa il punto sulla situazione dei quartieri di San Cipriano e Mazzetta. che negli ultimi anni hanno trovato nuovi vicini di casa durante la stagione estiva.

"Rispetto al passato, l’attività di controllo è stata notevolmente ampliata, sia nella quantità sia nella qualità. Sono state effettuate, infatti, una campagna nel 2017, quattro nel 2018 e due nella prima parte del 2019 al fine di una rilevazione degli impatti delle navi da crociera e la strumentazione tecnica utilizzata è stata efficientata permettendo, grazie agli importanti investimenti di Arpal e del Comune a inizio 2018, di avere oggi i dati in tempo reale".



"Arpal ha stimato che il contributo delle emissioni dello stazionamento delle navi da crociera sul valore annuo medio rilevato presso la centralina di San Cipriano, contribuisca per un massimo del 7%, evidenziando che la maggior parte del contributo emissivo è da attribuirsi al traffico veicolare e al riscaldamento domestico. L’Amministrazione, in collaborazione con gli enti che partecipano al gruppo di lavoro, ha predisposto di proseguire l’azione di elettrificazione del porto con riferimento all’infrastrutturazione dei moli e delle reti, in prospettiva di utilizzare in rada combustibili a basso tenore di zolfo e utilizzare combustibili alternativi, tipicamente GNL.

In virtù di queste politiche, è di quest’anno l’approdo della prima nave alimentata a GNL, l’Aida Nova, il cui impatto emissivo sarà oggetto di future valutazioni del monitoraggio di Arpal, allorché saranno disponibili un numero maggiore di eventi rilevati. Infine, l’Amministrazione intende attuare le previsioni contenute nel Piano di risanamento qualità dell’aria approvato dalla Giunta Comunale il 22.07.2019 che contiene importanti ambiti di intervento afferenti la pianificazione, la mobilità, il riscaldamento domestico e l’attività portuale-crocieristica".