"L'area sgambatura nascerà insieme al restyling dei giardini"

La Spezia - In merito alla lettera del sig. Ferraioli, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi risponde quanto segue: “Come da accordi presi con i cittadini del centro, soprattutto con le mamme che accompagnano i bimbi nell'area giochi dalle quali era emersa la precisa richiesta, la costruzione dell'area cani sarà fatta in contemporanea al restyling dei giardini storici, per evitare troppi disagi nell'area giochi. Tale accordo, ampiamente condiviso viene seguito pedissequamente, e infatti, dopo la fase di scavi, di installazione dei nuovi lampioni, dell'arredo urbano e delle telecamere, si procederà anche con l'area cani. Per la Maggiolina, invece, i lavori sono conclusi, ritardati inevitabilmente da un novembre assai piovoso. In ritardo causa un maltempo eccezionale, purtroppo è verissimo e ha ampiamente ragione il Sig. Ferraioli, ma almeno questa amministrazione li ha fatti, così come sta facendo i lavori ai giardini storici dimenticati da decenni. Ne approfitto inoltre per comunicare che per qualsiasi informazione sui cantieri in corso, è possibile contattare il mio assessorato al numero 0187/727442"