"L'analisi dei tamponi si deve poter fare anche alla Spezia"

La Spezia - "A causa del grave sovraccarico nell’esaminare i tamponi a Genova confidiamo che al più presto venga approntato tutto il necessario per i nostri medici biologi per esaminare i tamponi localmente e non dover attendere, ma nemmeno intasare,gli ambulatori regionali. Questo a maggior garanzia dei nostri concittadini che aspettano notizie e degli operatori sanitari che sarebbero maggiormente tutelati ad avere dati certi in tempo più breve sia per l’assistenza al paziente sia per la ricerca degli eventuali contatti in caso di positività. Chiediamo a Regione Liguria di de-centralizzare l’analisi dei tamponi nel più breve tempo possibile".



Juri Michelucci Capo Gruppo Italia Viva Regione Liguria

Federica Pecunia Capo Gruppo Italia viva La Spezia