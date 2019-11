"Ius soli legge superflua, sindaco e giunta si dicano contrari"

La Spezia - “Il sindaco e la giunta si impegnino a dire ‘no’ allo ius soli”. E’ il messaggio lanciato dai consiglieri di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia e Sauro Manucci che presenteranno una mozione al prossimo consiglio comunale. Il documento è stato prodotto a pochi giorni dalla riapertura del dibattito sulla cittadinanza con la proposta di legge sullo “ius culturae”, come riporta Ansa.

Quasi immediata l’iniziativa politica del gruppo, in consiglio comunale, di Fdi che sottolinea: “Impegniamo il sindaco e la giunta comunale a manifestare ufficialmente formale contrarietà a proposte da parte del governo Pd - 5 Stelle relativamente alla cosiddetta Legge "lus soli” affinché il governo blocchi definitivamente qualsiasi iter procedurale del provvedimento, scongiurando quindi l'approvazione di una legge deleteria per lo Stato Italiano, che non rappresenta né la volontà degli Italiani né una priorità per il nostro Paese”.

A livello nazionale la situazione è la seguente: nei giorni scorsi, come detto, è ripreso il dibattito e, sempre come riporta Ansa, il testo legge, a prima firma Laura Boldrini, riprende quello approvato dalla sola Camera nella scorsa legislatura. Nell'ottobre 2018 - infatti - Leu aveva ottenuto l'incardinamento in Commissione della proposta di legge.

Il ddl Boldrini prevede sia lo ius soli, cioe' l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei bambini nati in Italia da genitori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese, sia lo ius culturae. Una legge richiesta sin dal 2007 dalle associazioni cattoliche, dalle Acli agli scout, e dalle associazioni impegnate in favore dell'integrazione. Con lo ius culturae è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.



A fronte di questa situazione Frijia e Manucci fanno un’analisi: “La cittadinanza è uno status che determina diritti e doveri ed è la condizione del cittadino alla quale l'ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici; per "ius soli" si intende il diritto di chi nasce in un determinato Stato di acquisirne la cittadinanza in modo automatico solo per il fatto di essere nato sul suo territorio (suolo), anche se i genitori non sono in possesso della cittadinanza. Per "ius sanguinis" (diritto di sangue) si intende che la cittadinanza di un figlio segua quella dei genitori al momento della nascita; 4. il governo rosso giallo vuole regalare la cittadinanza agli stranieri prevedendo l'introduzione di alcune norme che regolamentano il conferimento della cittadinanza italiana ai figli di genitori stranieri attraverso due modalità di acquisizione della cittadinanza: - lo "ius soli temperato" per cui è prevista l'acquisizione della cittadinanza per nascita e previa richiesta per i figli di genitori stranieri, di cui almeno uno in possesso del permesso di soggiorno permanente (almeno 5 anni) - lo "ius culturale" che prevede l'acquisizione della cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia o che vi abbiano fatto ingresso entro i 12 anni ed abbiano frequentato regolarmente un percorso formativo di almeno 5 anni”.



Per i due consiglieri esiste già una normativa vigente per diventare cittadini italiani, quindi: “L’introduzione di nuove modalità di acquisizione della cittadinanza così come vorrebbe il governo rossogiallo risultano del tutto superflue consentendo ad oltre 800.000 minori stranieri di acquisire la cittadinanza italiana, su un totale di oltre un milione attualmente censiti sul territorio nazionale”.

“Un provvedimento di tale genere - spiegano - finirebbe per incentivare ulteriormente l'immigrazione clandestina da parte delle organizzazioni criminali di trafficanti di uomini, con tutti i rischi ad essa correlata quali importazione di terroristi nel nostro Paese (fenomeno ormai accertato) che un governo non eletto non è legittimato ad approvare una legge con una ricaduta cosi importante sul futuro dei Cittadini Italiani”.