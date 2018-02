"Io innamorata di Gesù, mi candido col Popolo della Famiglia"

Maria Patrizia Selvaggi sarà la capolista alla Spezia e nel Levante per il partito fondato da Adinolfi.

La Spezia - Ammesse le liste del Popolo della Famiglia, il partito politico di ispirazione cristiana, fondato nel marzo 2016, ll’indomani del family day da Mario Adinolfi, Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo, per sostenere la famiglia naturale, fondata sul matrimonio, così come previsto dall’art.29 della Costituzione repubblicana. Martedì pomeriggio la Corte di Appello di Genova ha comunicato ufficialmente ai presentatori delle liste Stefano Arrighi e Giuseppe Sareri Iraci che le liste di Senato e Camera, presentate domenica con oltre 500 firme per ciascun collegio plurinominale sono state ammesse.



Ecco tutti i nomi dei candidati del Partito che saranno presenti sulle schede elettorali della Liguria.



Senato della Repubblica

collegio plurinominale Liguria:

Giovanni Angelo Pintus, Maria Cutrupi, Luigi Paparo, Maria Cardello.

Collegio uninominale 1 (Imperia-Savona): Maria Cardello; Collegio uninominale 2: (Genova): Giovanni Angelo Pintus; Collegio uninominale 3 (Genova-La Spezia): Emilia Cristina Canossa.



Camera dei Deputati:

Collegi uninominali: 1 Sanremo: Angelo Galleni; 2 Savona: Franco Melchiorre 3 Genova-Serrà Riccò: Silvana Ghelfi 4 Genova-Bargagli: Gianluca Valpondi 5 Genova-Rapallo: Giovanni Russo 6 La Spezia: Maria Patrizia Selvaggi

Collegio Plurinominale Liguria Occidentale (Imperia-Savona-Genova Sestri): Giuseppe Sareri Iraci detto Nino Iraci, Maria Dulbecco, Giuseppe La Gamba, Graziella Dellafiora.

Collegio Plurinominale Liguria Orientale (Genova-La Spezia): Maria Patrizia Selvaggi, Gianluca Valpondi, Maria Carlotta Coppola, Paolo Tollis.



“La Spezia e la sua provincia hanno avuto un ruolo di rilievo nelle liste del Popolo della Famiglia in Liguria, dopo la costituzione del circolo avvenuta il 23 novembre scorso con una manifestazione presente Mirko De Carli – spiega la professoressa Maria Patrizia Selvaggi, capolista nella Liguria di Levante e candidata nel collegio uninominale La Spezia-Sestri Levante- Oltre la sottoscritta è candidato il dottor Luigi Paparo, per la lista plurinomimale del Senato della Repubblica. Un amico in carrozzina molto impegnato da sempre per i diritti delle persone diversamente abili. Uno dei punti fondamentali del programma del nostro partito insieme al reddito di maternità ed al quoziente familiare, è la tutela dei disabili che in Italia sono ben 3.800.000 persone. Ci batteremo affinchè dopo 30 anni sia finalmente data attuazione alla legge per il superamento delle barriere architettoniche”.



Maria Patrizia Selvaggi, nata a Francavilla al mare, in Abruzzo, nel 1949, ho trascorso l'infanzia e la giovinezza a Genova dove ho conseguito la laurea in Matematica. Sposata con l'ingegnere navale Stefano Pulsinelli ha tre figli. Insegnante di Matematica nel Liceo scientifico di Sarzana, come titolare di cattedra, ora pensionata. Catechista e laica "dedicata" al servizio della chiesa locale, membro della comunità F.A.C.E.S. "Profondamente innamorata di Gesù, dedico il mio tempo alla famiglia, ai giovani, agli adulti che pensano di fare il loro ingresso nella F.A.C.E.S. e ai malati dell'ospedale di Sarzana, in qualità di volontaria".