"Inviterei l'attuale presidente a documentarsi sul periodo in cui c'ero io"

Pino Ricciardi, fra il '98 e il 2007, occupava la medesima poltrona di Giorgio Cozzani: "Si informi sugli investimenti che feci per scuole e viabilità. Se in un anno e due mesi ha fatto di più è proprio bravo e merita un plauso".

La Spezia - "Lo stile è come il coraggio: si ha o non si ha. Se il Presidente della Provincia risponde alle osservazioni di Federica Pecunia attaccando i presidenti che lo hanno preceduto, molto probabilmente non ha argomenti validi per smontare tali critiche". E' Pino Ricciardi, che per dieci anni, a cavallo fra gli anni '90 e 2000, è stato a capo della Provincia della Spezia (nella foto al centro), ad intervenire, puntualizzando: "Per quanto riguarda il periodo in cui ho presieduto l'Ente, inviterei il presidente Cozzani a non stendere nessun velo pietoso ma a leggersi i bilanci dal 1998 al 2007 e vedere, documentandosi, l'entità degli investimenti effettuati nell'edilizia scolastica e nella viabilità e le spese per i pochi viaggi istituzionali. Se poi in un anno e due mesi, come sostiene nella nota, ha fatto di più è proprio bravo e merita un plauso".