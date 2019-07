"Interventi assolutamente necessari", scattano i controlli nelle scuole

La Spezia - Interventi di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti degli edifici del patrimonio dell'ente Provincia sono “assolutamente necessari”, come si legge nelle carte di Via Veneto. Operazioni non eludibili ai fini della buona manutenzione degli immobili e delle aree di pertinenza, in particolare degli edifici scolastici, cruciali per non compromettere il funzionamento degli impianti stessi e naturalmente per garantire la sicurezza e la salubrità dell'utenza. Quest'ultima certo di particolare sensibilità, visto che si tratta in gran parte degli edifici scolastici che fanno riferimento alla Provincia, come i plessi delle scuole superiori spezzine.



L'ente provinciale, essendo questo lo stato delle cose, ha deciso di affidare alla ditta milanese Siram, in precedenza già affidataria del servizio, una serie di interventi da realizzare nel 2019, per un impegno di spesa complessivo di 215mila euro. In ballo ci sono verifica e/o manutenzione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento, sollevamento, antincendio, elettrici, antintrusione e videosorveglianza, e ancora controllo di infissi e controsoffitti, manutenzione del verde e giardinaggio e, limitatamente al patrimonio extrascolastico, servizi di pulizia. Uno sforzo economico non scontato per la Provincia, che, al netto di un complessivo miglioramento della salute, continua a vivere in massima economia. Ma non si può stare a guardare, perché, come ben si spiega in delibera, la mancata attuazione di attività di manutenzione e verifica sull'impiantistica “comporterebbe un danno grave e certo all’Ente esponendolo alle richieste di risarcimento danni”.