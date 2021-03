"Inps legittima iscrizione a gestione autonoma degli artigiani del lavoratore socio di cooperativa"

La Spezia - “Da parte dell’Inps e’ arrivata la legittimazione dell’iscrizione alla gestione autonoma degli artigiani del lavoratore socio di una cooperativa. Si tratta di un atto che va nella direzione della disciplina che avevo promosso nel 2019 attraverso la presentazione prima di un question time in commissione poi di una proposta di legge raccogliendo le numerose richieste del comparto”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “La crisi economica che si è abbattuta dal 2009 in poi aveva favorito la nascita di cooperative di artigiani nelle quali i lavoratori venivano inquadrati, anche e soprattutto ai fini previdenziali, come dipendenti e non riconosciuti come lavoratori autonomi. Con l’atto dell’Inps arriva una prima risposta in maniera che le cooperative possano gestire i rapporti di lavoro, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo così il patrimonio produttivo e il know-how delle diverse realtà territoriali italiane.”, conclude.