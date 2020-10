"Indipendenza, autorevolezza e competenza per la nomina del nuovo Comandante dei Vigili"

La Spezia - “Si avvicina il momento del commiato dall’incarico di Comandante dei Vigili della Spezia di Alberto Pagliai, uno storico dirigente che in tanti anni di onorata carriera ha saputo guidare con capacità e grande equilibrio il Corpo di Polizia Municipale. Indipendenza, autorevolezza e competenza dovranno essere i requisiti per la nomina del suo successore.” Cosi Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “Il ruolo del Comandante della Polizia Municipale assume un peso di rilievo all’interno del Comune sia per le competenze assegnate in materia di sicurezza locale sia per le relazioni istituzionali e di servizio con le Autorità di Pubblica Sicurezza e la Magistratura. La guida del Corpo deve essere dunque in buone mani, come lo è stata sino ad ora, per proseguire anche l’opera di costante evoluzione e riorganizzazione del servizio di polizia municipale che è chiamato ad adeguarsi a nuove esigenze operative, dai maggiori controlli sul territorio (anche conseguenti alle emergenze sanitarie) alle verifiche sul piano urbanistico, edilizio ed ambientale. Per questo occorre molta prudenza e lungimiranza nella scelta del nuovo Comandante che dovrà essere chiara e trasparente, con l’obiettivo di individuare un dirigente indipendente, autorevole e capace in grado di guidare il Corpo nei prossimi anni. Confidiamo che il sindaco Peracchini e la giunta di centrodestra spezzina non si facciano ammaliare da ipotesi di reclutare ex militari come già accaduto in altre città con rari esempi di risultati positivi. E vigileremo sul fatto che il processo di ricerca e selezione del nuovo dirigente, partito nei giorni scorsi con modalità poco chiare e controverse come risulta dalle relative delibere approvate dalla Giunta in carica, si svolga libero da eventuali condizionamenti di parte e da indebite pressioni di ogni tipo".