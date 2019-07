"Incredibile Di Maio, viene alla Spezia e non parla di Enel"

La Spezia - "È sempre positivo quando un’alta carica istituzionale viene in visita in città, un po’ meno quando decide di farlo alla chetichella - commenta così l’on. Manuela Gagliardi l’arrivo del Ministro Di Maio alla Spezia – Di Maio ha scelto di blindarsi con i suoi in Sala Dante, una sala comunale, a pochi passi da Palazzo Civico e non ha nemmeno avuto il senso né il garbo istituzionale di avvertire il primo cittadino né di porgli un saluto. Sappiamo bene, purtroppo, che i grillini peccano di inesperienza politica, ma in questo caso parliamo anche e soltanto di buona educazione: un Vice Premier in visita alla Spezia avrebbe potuto e dovuto dedicare del tempo non solo alla propaganda, ma anche al Sindaco Peracchini che rappresenta tutta la Città e che da mesi è impegnato nella questione Enel. Materia, per di più, di stretta competenza proprio di Di Maio in quanto Ministro dello Sviluppo Economico. Invece su Enel, questione che tanto sta a cuore ai cittadini spezzini, neppure una parola. Silenzio tombale. Uno schiaffo alla Città. Di Maio torni presto e chieda scusa alla Città.”