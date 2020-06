"Inconcepibili le priorita' di ASL5 e Alisa per l'assunzione di personale"

La Spezia - "Le priorita’ di ASL5, ed evidentemente di Alisa, riguardo le necessita’ di personale, anche in questa fase di emergenza Covid 19, sono chiaramente evidenziate dalla ultima assunzione di un Ingegnere per il ruolo di dirigente responsabile di Ingegneria clinica, senza dubbio non il settore piu’ strategico in questo momento.

Non entreremo nel merito dei rapporti professionali precedenti tra il prescelto e il Commissario straordinario di ASL5, la D.ssa Troiano, ne’ del fatto che, per il ruolo di Dirigente Ingegnere Clinico e’ ancora in vigore una precedente graduatoria su base regionale che e’ stata, inspiegabilmente, ignorata per questa selezione.

Crediamo che un punto cardine sia, invece, l’allarme lanciato dai settori sanitari strategicamente piu’ coinvolti in questa crisi epidemica, gia’ sottodimensionati in condizioni di ordinaria amministrazione, che hanno avuto poche o nulle integrazioni di personale

Significativo, a questo proposito, l’intervento dei responsabili PSAL, auditi questa mattina in Commissione regionale, che, in particolare per quanto riguarda ASL5 e ASL4, hanno evidenziato una carenza strutturale che si aggrava in considerazione dell’impegno richiesto in questa fase di riavvio delle attivita’ produttive.

Indecente poi l’ennesimo tentativo dell’Assessore Viale di spostare l’attenzione, lanciando l’ennesima accusa al Governo.

Con una interpretazione tutta personale del DPCM del 26 Aprile 2020 dimostra, nella migliore delle ipotesi, una grave incapacita’ di lettura dei documenti legislativi.

Inaccettabile per chi ricopra un ruolo amministrativo. Assessore Viale studi e la smetta di fare propaganda!



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa